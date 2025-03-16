Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Манчестер Сити оценил шансы команды на попадание в топ-4 в АПЛ
Уверен в силах команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о том, смогут ли "горожане" попасть в топ-4 до конца текущего сезона.
Добавим, что сейчас "Сити" находится на 5 месте в турнирной таблице АПЛ.
"Конечно, бывают моменты, когда я могу сомневаться, но я во всем нахожу позитив, правильный подход. Знаю, что будет тяжело по многим причинам, ведь впереди есть девять матчей – девять финалов".
Напомним, вчера "Сити" сыграл вничью с "Брайтоном" 2:2.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Известно, почему Виктора Корниенко не приняли в ЛНЗ
- Соло от Мбаппе, первая победа Ворсклы в году, Ярмолюк переиграл Забарного, ничьи Миколенко и Цыганкова. Главные новости за 15 марта
- Экс-игрок участника УПЛ вспомнил, как Шахтер щедро отблагодарил футболистов за победу над Динамо. И наоборот
- Капитан Ливерпуля отреагировал на вылет его команды от ПСЖ в Лиге чемпионов
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн