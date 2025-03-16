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Тренер Манчестер Сити оценил шансы команды на попадание в топ-4 в АПЛ

Англия
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Уверен в силах команды

Тренер Манчестер Сити оценил шансы команды на попадание в топ-4 в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о том, смогут ли "горожане" попасть в топ-4 до конца текущего сезона.

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Добавим, что сейчас "Сити" находится на 5 месте в турнирной таблице АПЛ.

"Конечно, бывают моменты, когда я могу сомневаться, но я во всем нахожу позитив, правильный подход. Знаю, что будет тяжело по многим причинам, ведь впереди есть девять матчей – девять финалов".

Напомним, вчера "Сити" сыграл вничью с "Брайтоном" 2:2.

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Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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Источник:
metro
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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