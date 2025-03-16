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Совладелец Манчестер Юнайтед пообещал уйти в отставку при одном условии

Англия

Некоторые болельщики ждут этого с нетерпением

Совладелец Манчестер Юнайтед пообещал уйти в отставку при одном условии

Reuters

Новина українською

Совладелец "Манчестер Юнайтед" пообещал уйти в отставку при одном условии.

Джим Рэтклифф сказал, что покинет свой пост, если он потерпит неудачу в клубе.

"Это может быть неприятно. Если я вызываю немного гнева, я могу с этим смириться. Но я ничем не отличаюсь от обычного человека. Это неприятно, особенно для друзей и семьи.

Так что, в конце концов, если бы дошло до того, что семья Глейзер подверглась насилию, то мне пришлось бы сказать: "Послушайте, ребята, хватит, пусть этим займётся кто-нибудь другой. Они не могут прийти на матч, Глейзеры. Сейчас они немного отошли в тень, так что вся ответственность ложится на меня.

Честно говоря, если я потерплю неудачу, то уйду в отставку. Но я не думаю, что потерплю неудачу. Как только мы начнём играть в хороший футбол и начнём побеждать, всё изменится", - заявил Рэтклифф.

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Сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает 15-е место с 34-мя очками. Следующий матч "манкунианцы" сыграют против "Лестера" в воскресенье 16 марта.

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Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Владислав Прийменко
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