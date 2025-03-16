Совладелец "Манчестер Юнайтед" пообещал уйти в отставку при одном условии.

Джим Рэтклифф сказал, что покинет свой пост, если он потерпит неудачу в клубе.

"Это может быть неприятно. Если я вызываю немного гнева, я могу с этим смириться. Но я ничем не отличаюсь от обычного человека. Это неприятно, особенно для друзей и семьи.

Так что, в конце концов, если бы дошло до того, что семья Глейзер подверглась насилию, то мне пришлось бы сказать: "Послушайте, ребята, хватит, пусть этим займётся кто-нибудь другой. Они не могут прийти на матч, Глейзеры. Сейчас они немного отошли в тень, так что вся ответственность ложится на меня.

Честно говоря, если я потерплю неудачу, то уйду в отставку. Но я не думаю, что потерплю неудачу. Как только мы начнём играть в хороший футбол и начнём побеждать, всё изменится", - заявил Рэтклифф.