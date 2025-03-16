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Нападающий Ливерпуля рассказал, с кем хотел бы сделать селфи после матча Кубка Лиги

Англия

Это уже традиция

Нападающий Ливерпуля рассказал, с кем хотел бы сделать селфи после матча Кубка Лиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Ливерпуля" рассказал, с кем хотел бы сделать селфи после матча Кубка Лиги.

Мохамед Салах взял в привычку отмечать забитые голы, публикуя в социальных сетях фотографии, на которых он запечатлён с футболистами "Ливерпуля", также забившими в данном матче.

Журналисты Sky Sports спросили, с кем бы хотел сфотографироваться после матча с "Ньюкаслом". Если "Ливерпуль" победит в финале. Нападающий выбрал капитана клуба.

"Я бы сказал, Вирджил ван Дейк. Энди Робертсон не забивает много! Алиссон Беккер действительно хитрый!

Я всегда люблю смотреть на Доминика Собослаи, но я бы сказал, что Вирджил. Надеюсь, однажды для Робертсона", - сказал Салах.

Напомним, что финальный матч Кубка Лиги состоится 16 марта и начнётся в 18:30 по киевскому времени.

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Кубок английской лиги Ливерпуль Ньюкасл Мохамед Салах Вирджил ван Дейк
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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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