Примет ли участие Зинченко в лондонском дерби? Арсенал поделился составом на игру

Сегодня пройдет матч "Арсенал" – "Челси". "Арсенал" на своей официальной странице в Х обнародовал состав команды на матч 29-го тура АПЛ.

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко начнет игру на скамейке запасных.

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???? Timber at right-back

⚡️ Martinelli on the wing

???? Merino up top



Let's do this, Gunners ???? — Arsenal (@Arsenal) March 16, 2025

Онлайн видеотрансляцию матча вы можете посмотреть на платформе Setanta Sports по подписке или на канале Setanta Sports Premium, который доступен на Киевстар ТВ.

Также следить за игрой можно будет в матч-центре UA-Футбол.