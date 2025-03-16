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Примет ли участие Зинченко в лондонском дерби? Арсенал поделился составом на игру

Англия

Что решил Артета относительно Зинченко?

Примет ли участие Зинченко в лондонском дерби? Арсенал поделился составом на игру

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня пройдет матч "Арсенал" – "Челси". "Арсенал" на своей официальной странице в Х обнародовал состав команды на матч 29-го тура АПЛ.

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко начнет игру на скамейке запасных.

Онлайн видеотрансляцию матча вы можете посмотреть на платформе Setanta Sports по подписке или на канале Setanta Sports Premium, который доступен на Киевстар ТВ.

Также следить за игрой можно будет в матч-центре UA-Футбол.

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Арсенал (Лондон) Микель Артета Челси (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
Arsenal
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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