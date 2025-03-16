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Примет ли участие Зинченко в лондонском дерби? Арсенал поделился составом на игру
Что решил Артета относительно Зинченко?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня пройдет матч "Арсенал" – "Челси". "Арсенал" на своей официальной странице в Х обнародовал состав команды на матч 29-го тура АПЛ.
Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко начнет игру на скамейке запасных.
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) March 16, 2025
???? Timber at right-back
⚡️ Martinelli on the wing
???? Merino up top
Let's do this, Gunners ????
Онлайн видеотрансляцию матча вы можете посмотреть на платформе Setanta Sports по подписке или на канале Setanta Sports Premium, который доступен на Киевстар ТВ.
Также следить за игрой можно будет в матч-центре UA-Футбол.
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