Примет ли участие Зинченко в лондонском дерби? Арсенал поделился составом на игру

Сегодня пройдет матч "Арсенал" – "Челси". "Арсенал" на своей официальной странице в Х обнародовал состав команды на матч 29-го тура АПЛ.

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко начнет игру на скамейке запасных.

???? ???????????????????????????????? ⚪️



???? Timber at right-back

⚡️ Martinelli on the wing

???? Merino up top



Let's do this, Gunners ????