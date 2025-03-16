Капитан "Ливерпуля" рассказал, что для него будет означать победа в финале Кубка Лиги.

Нидерландский защитник Вирджил Ван Дейк сказал, что победить в Кубке Лиги и АПЛ позволило бы ему попасть в список капитанов, которые многого добились в "Ливерпуле".

"Я не могу сказать это о себе, но, если бы я выиграл два трофея, это означало бы, что у вас есть неплохие шансы попасть в хороший список капитанов, которые многого добились в этом клубе. Мы очень хотим выиграть Кубок Лиги, потому что мы так усердно работали, чтобы оказаться там, где мы есть. Поэтому мы собираемся попытаться победить их, и мы знаем, что это будет непросто", - сказал Ван Дейк.

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Напомним, что "Ливерпуль" в финале Кубка Лиги сыграет против "Ньюкасла". Матч начнётся 16 марта в 18:30 по киевскому времени.