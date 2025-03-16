Мареска рассказал, почему Палмер не сыграет против Арсенала

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска рассказал, почему полузащитник Коул Палмер оказался вне заявки на матч против "Арсенала".

По информации журналиста BBC Sport Низаара Кинселлы, у английского футболиста травма. Тренер надеется, что Палмер вернётся на поле после международного перерыва.

В этом сезоне Коул Палмер пропускает матч "Челси" впервые. В 28-ми предыдущих матчах АПЛ полузащитник забил 14 голов и сделал 6 голевых передач.

Также напомним, что Коул Палмер вызван в сборную Англии на матчи квалификации к Чемпионату Мира 2026.

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"Челси" сыграет против "Арсенала" 16 марта в 15:30 по киевскому времени.