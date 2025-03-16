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Мареска рассказал, почему Палмер не сыграет против Арсенала
Скорейшего возвращения
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска рассказал, почему полузащитник Коул Палмер оказался вне заявки на матч против "Арсенала".
По информации журналиста BBC Sport Низаара Кинселлы, у английского футболиста травма. Тренер надеется, что Палмер вернётся на поле после международного перерыва.
В этом сезоне Коул Палмер пропускает матч "Челси" впервые. В 28-ми предыдущих матчах АПЛ полузащитник забил 14 голов и сделал 6 голевых передач.
Также напомним, что Коул Палмер вызван в сборную Англии на матчи квалификации к Чемпионату Мира 2026.
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"Челси" сыграет против "Арсенала" 16 марта в 15:30 по киевскому времени.
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