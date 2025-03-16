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Мареска рассказал, почему Палмер не сыграет против Арсенала

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Скорейшего возвращения

Мареска рассказал, почему Палмер не сыграет против Арсенала

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Челси" Энцо Мареска рассказал, почему полузащитник Коул Палмер оказался вне заявки на матч против "Арсенала".

По информации журналиста BBC Sport Низаара Кинселлы, у английского футболиста травма. Тренер надеется, что Палмер вернётся на поле после международного перерыва.

В этом сезоне Коул Палмер пропускает матч "Челси" впервые. В 28-ми предыдущих матчах АПЛ полузащитник забил 14 голов и сделал 6 голевых передач.

Также напомним, что Коул Палмер вызван в сборную Англии на матчи квалификации к Чемпионату Мира 2026.

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"Челси" сыграет против "Арсенала" 16 марта в 15:30 по киевскому времени.

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Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Энцо Мареска Коул Палмер
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Источник:
Nizaar Kinsella
Опубликовал: Владислав Прийменко
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