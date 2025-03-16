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Нападающий Кристал Пэласа рассказал, как ему удалось избежать серьёзной травмы в Кубке Англии
С ума сойти
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Кристал Пэласа" рассказал, как ему удалось избежать серьёзной травмы в Кубке Англии.
Жан-Филипп Матета восстанавливается после травмы уха, полученной в матче Кубка Англии против "Миллуолла". Французский футболист вспомнил эпизод матча.
"В последний момент я рефлекторно отвернулся. Мне повезло, потому что если бы я этого не сделал, то получил бы удар ногой прямо в голову, и всё было бы гораздо хуже. После этого я больше не терял сознание".
Я лежал на земле и сказал врачу: "Я в порядке, я хочу снова играть". Но он, увидев моё ухо, ответил: "Нет, тебе нужно уйти"", - сказал нападающий.
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В матче против "Миллуолла" Матета сыграл 15 минут. "Кристалл Пэлас" в итоге прошёл далее в Кубке Англии.
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