Нападающий "Кристал Пэласа" рассказал, как ему удалось избежать серьёзной травмы в Кубке Англии.

Жан-Филипп Матета восстанавливается после травмы уха, полученной в матче Кубка Англии против "Миллуолла". Французский футболист вспомнил эпизод матча.

"В последний момент я рефлекторно отвернулся. Мне повезло, потому что если бы я этого не сделал, то получил бы удар ногой прямо в голову, и всё было бы гораздо хуже. После этого я больше не терял сознание".

Я лежал на земле и сказал врачу: "Я в порядке, я хочу снова играть". Но он, увидев моё ухо, ответил: "Нет, тебе нужно уйти"", - сказал нападающий.