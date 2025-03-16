  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Нападающий Кристал Пэласа рассказал, как ему удалось избежать серьёзной травмы в Кубке Англии
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нападающий Кристал Пэласа рассказал, как ему удалось избежать серьёзной травмы в Кубке Англии

Англия

С ума сойти

Нападающий Кристал Пэласа рассказал, как ему удалось избежать серьёзной травмы в Кубке Англии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Кристал Пэласа" рассказал, как ему удалось избежать серьёзной травмы в Кубке Англии.

Жан-Филипп Матета восстанавливается после травмы уха, полученной в матче Кубка Англии против "Миллуолла". Французский футболист вспомнил эпизод матча.

"В последний момент я рефлекторно отвернулся. Мне повезло, потому что если бы я этого не сделал, то получил бы удар ногой прямо в голову, и всё было бы гораздо хуже. После этого я больше не терял сознание".

Я лежал на земле и сказал врачу: "Я в порядке, я хочу снова играть". Но он, увидев моё ухо, ответил: "Нет, тебе нужно уйти"", - сказал нападающий.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В матче против "Миллуолла" Матета сыграл 15 минут. "Кристалл Пэлас" в итоге прошёл далее в Кубке Англии.

По теме
yellow-arrow
Челси собирается избавиться от 7-8 игроков. Известно, кто попадет под продажу
yellow-arrow
Мареска рассказал, почему Палмер не сыграет против Арсенала
yellow-arrow
Капитан Ливерпуля рассказал, что для него будет означать победа в финале Кубка Лиги
Жан-Филипп Матета
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Get Football News
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости