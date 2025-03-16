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Челси собирается избавиться от 7-8 игроков. Известно, кто попадет под продажу
Продадут одних, купят других
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Челси" собирается в ближайшее летнее трансферное окно продать 7-8 игроков, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Первыми, кто попадут под продажу, являются игроки, которые сейчас находятся в аренде, среди них защитник Аксель Дисаси, голкипер Кепа Аррисабалага и полузащитник Карни Чуквуемека. Но Андрея Сантоса, который выступает за "Страсбур" в рамках аренды, "пенсионеры" продавать не будут.
Отмечается, что цель продажи для "Челси" — разгрузить финансовую составляющую команды, чтобы приобрести новых, гораздо более нужных для "синих" игроков.
Напомним, сейчас продолжается матч "Челси" – "Арсенал". Следить за игрой можно в матч-центре UA-Футбол.
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