АПЛ. Фулхэм – Тоттенхэм 2:0. Замены дачников сработали

"Фулхэм" активно начал игру, создав опасность уже на сарти матча, где Андреас Перейра пробил со средней дистанции, но удар получился слабым и неточным. Впоследствии Тимоти Кастань создал опасный момент, но удар пришелся по центру ворот и голкипер "Тоттенхэма" уверенно отбил мяч. Лучший шанс "дачники" создали на 41-й минуте, где Алекс Ивоби пробил с лету в штрафной площадке, но защитник "шпор" заблокировал удар.

Что касается "шпор", то им часто не хватало точности в атаке и большинство моментов завершались перехватами.

Игра была насыщенной борьбой и нередко Энди Мэдли останавливал игру из-за нарушений, одним из которых стала возможная игра рукой Родриго Бентанкура в штрафной, но все же арбитр отклонил апелляции "Фулхэма". К первому тайму была добавлена лишь 1 минута и команды ушли на перерыв со счетом 0:0.

"Тоттенхэм" начал второй тайм с двойной замены: Лукас Бергвалль заменил Ива Биссуму, а Сон Хын Мин вышел на поле вместо Бреннана Джонсона. Команда сразу попыталась взять инициативу в свои руки, однако "Фулхэм" ответил великолепным проходом Виллиана и ударом из-за пределов штрафной, но защитник заблокировал удар отправив мяч на угловой. "Шпоры" активизировались на 54-й минуте, когда Доминик Соланке получил поперечную передачу и пробил головой, но мяч пролетел рядом с левой стойкой.

Далее "Фулхэм" провел двойную замену: Родригу Муниз заменил Рауля Хименеса, а Адама Траоре вышел вместо Алекса Ивоби. "Шпоры" ответили заменой Ромеро на Джеймса Мэддисона и начали появляться надежды, что это поможет команде перехватить инициативу в матче, но на 78-й минуте "Фулхэм" открыл счет. Андреас Перейра сбросил мяч Родригу Мунизу после суматохи в штрафной площадке, и тот четко пробил в левый нижний угол - 1:0.

Далее на поле вышел Райан Сессеньон заменив Виллиана и здесь "дачники" не прогадали с заменой, которая не только помогла добавить креативности в атаке, но и позволила удвоить преимущество.

На 88-й минуте все тот же Райан Сессеньон замкнул ювелирную поперечную передачу ударом в правую девятку - 2:0. Этот гол стал украшением матча и снял все вопросы в матче.

Эндрю Мэдли добавил к основному времени 5 минут, но это не помогло гостям спасти ситуацию. В целом победа "Фулхэма" вполне справедлива, ведь хозяева показывали лучшую игру и действовали более слаженно в атаке. "Тоттенхэм" продолжает терять позиции и может оказаться на 16-м месте турнирной таблицы.

Английская Премьер-лига. 29-й тур.

Крейвен Коттедж (Лондон)

Главный судья: Эндрю Мэдли (Англия)

Голы: Родригу Муниз (78), Сессеньон (88)

"Фулхэм": Лено — Бесси, Андерсен, Кастань, Робинсон — Перейра, Берге — Ивоби (Траоре, 63) Виллиан (Сессеньон, 86) Смит-Роу (Кейрни, 72) — Хименес (Родригу Муниз, 63)

"Тоттенхэм": Викарио — Ромеро (Мэддисон, 68) Дэвис, Спенс, Удоги — Биссума (Бергаваль, 46), Бентанкур, Грей — Джонсон (Сон Хын Мин, 46) Тель (Одобер, 77), Соланке

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