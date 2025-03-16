АПЛ. Арсенал – Челси 1:0. Когда есть класс, то и напрягаться нет необходимости

Очередное лондонское дерби для "Челси", к которому они подходят без Коула Палмера в составе, лидер "синих" получил повреждение на одной из тренировок в рамках подготовки к противостоянию. Сразу есть соблазн написать о том, что отсутствие Коула повлияло на игру, вот только в последние месяцы Палмер уже далеко не в лучшей форме, поэтому если и искать проблемы у команды Марески, то исключительно у футболистах, вышедших на поле и, частично, самой фигуры главного тренера.

В стартовом составе "Арсенала" не нашлось места для Александра Зинченко после его классного выступления в Лиге Чемпионов против "ПСВ", но это было прогнозировано. "Канониры" и дальше без профильного нападающего, но с классом, командным классом, сильно превосходящим то, что сейчас у их соперника.

Преимущество и доминация от подопечных Артеты были прогнозируемыми и начались уже с первых минут игры. Вдобавок к тому, как умело комбинировали хозяева поля, в частности Эдегор, Райс и Мартинелли, мы увидели неуверенное выступление от голкипера "Челси" Роберта Санчеса, без устали дарившего моменты сопернику. Да и вообще линия обороны "синих" вызвала скорее смех. Этим нужно было пользоваться, но получилось сделать это не сразу. Сначала Райс и Троссар остро пробивали, не хватило точности, а потом все же получилось забить.

Забить как? Конечно после стандарта. Подача с углового и классно подрезавшего мяч на дальний угол ворот Мерино. С этим Санчес справиться не мог и напрашивавшийся справедливый гол все же влетел в ворота Роберта. После этого "канониры" продолжили давить на ворота еще некоторое время, но второй забить не удалось. А что "Челси"? Ну, мы увидели один момент за первый тайм от них. Это был удар от Марка Кукурельи прямо в Раю, вот только еще один испанский вратарь сегодня решил натворить, потому пропустил круглого между рук. Повезло ему, что в итоге тот полетели мимо ворот. На этом все в первом тайме.

Во втором тайме инициатива снова вернулась к "канонирам", хотя это не было уже настолько тотально, как в первой половине. Впрочем, то, что все находилось под контролем хозяев, наверное, не подвергается сомнению. Классный момент для второго гола был у Мерино, когда после передачи с фланга он в упор пробивал в ближний угол, но Роберт Санчес буквально на линии ворот успел остановить этот мяч, спас свою команду.

Когда хозяева увидели, что "синие" сегодня особенно не планируют создавать им проблем в обороне, то решили и сами не рисковать, а мастерски засушить игру. У них достаточно класса как у команды, чтобы вообще не чувствовать соперника в такие моменты. "Челси" даже не организовал какого-нибудь финального наступления, от "синих" все это выглядело просто настолько грустно и бесперспективно, что остается только плакать.

Это победа на классе, прежде всего. "Арсенал" даже не напрягался сегодня.Они продолжают свое преследование "Ливерпуля", сидящего на первой строчке. Ну а "Челси" остается четвертым, по крайней мере, пока, просто их соперники в борьбе за топ-4 либо не играли, либо также теряли очки в этом туре.

АПЛ, 29-й тур

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Арсенал" – "Челси" 1:0

Гол: Мерино (20)

"Арсенал": Рая — Тимбер, Салиба, Габриэл, Льюис-Скелли — Эдегор (Тирни, 90), Партей, Райс — Мартинелли (Нванери, 78), Мерино, Троссар

"Челси": Санчес — Фофана (Гюсто, 86), Бадиашиль (Адарабиойо, 86), Колвилл, Кукурелья — Джеймс (Лавия, 82), Кайседо — Санчо (Джордж, 76), Фернандес, Нкунку (Дьюсбери-Голл, 76) — Нету

Предупреждения: Габриел (55), Партей (58), Эдегор (65) — Колвилл (30), Нету (53), Фофана (59)