Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бывший игрок Шахтера может вернуться в Манчестер Сити
Уже в другой роли
Бывший полузащитник "Шахтера" Фернандиньо может стать тренером. К слову, сейчас 39-летний бразилец находится в статусе свободного агента.
По информации City Xtra, Фернандиньо получил предложение от "Манчестер Сити" присоединиться к тренерскому штабу первой команды. Добавляется, что футболиста пригласил сам Пеп Гвардиола.
Читайте такжеС бенефисом Лунина. Уже лигочемпионовская классика. Пять памятных битв между Ман Сити и Реалом
Напомним, Фернандиньо играл за "Манчестер Сити" в 2013-2022 годах. За "горожан" он провел 383 матча, забил 26 голов и отдал 29 ассистов.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:cityxtra.co.uk
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Известно, почему Виктора Корниенко не приняли в ЛНЗ
- Сборная Украины провела внутренний спарринг в Испании – ВИДЕО
- Соло от Мбаппе, первая победа Ворсклы в году, Ярмолюк переиграл Забарного, ничьи Миколенко и Цыганкова. Главные новости за 15 марта
- Капитан Ливерпуля отреагировал на вылет его команды от ПСЖ в Лиге чемпионов
- Девушка Беллингема о отношениях с футболистом: "Слава — это испытание"
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн