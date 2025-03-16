Бывший игрок Шахтера может вернуться в Манчестер Сити

Бывший полузащитник "Шахтера" Фернандиньо может стать тренером. К слову, сейчас 39-летний бразилец находится в статусе свободного агента.

По информации City Xtra, Фернандиньо получил предложение от "Манчестер Сити" присоединиться к тренерскому штабу первой команды. Добавляется, что футболиста пригласил сам Пеп Гвардиола.

Напомним, Фернандиньо играл за "Манчестер Сити" в 2013-2022 годах. За "горожан" он провел 383 матча, забил 26 голов и отдал 29 ассистов.