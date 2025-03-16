  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Бывший игрок Шахтера может вернуться в Манчестер Сити
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший игрок Шахтера может вернуться в Манчестер Сити

Англия

Уже в другой роли

Бывший игрок Шахтера может вернуться в Манчестер Сити

Новина українською

Бывший полузащитник "Шахтера" Фернандиньо может стать тренером. К слову, сейчас 39-летний бразилец находится в статусе свободного агента.

По информации City Xtra, Фернандиньо получил предложение от "Манчестер Сити" присоединиться к тренерскому штабу первой команды. Добавляется, что футболиста пригласил сам Пеп Гвардиола.

Читайте такжеС бенефисом Лунина. Уже лигочемпионовская классика. Пять памятных битв между Ман Сити и Реалом

Напомним, Фернандиньо играл за "Манчестер Сити" в 2013-2022 годах. За "горожан" он провел 383 матча, забил 26 голов и отдал 29 ассистов.

По теме
yellow-arrow
Слот рассказал, почему поставил второго вратаря Ливерпуля на финал Кубка Лиги
yellow-arrow
Битва за первый трофей в сезоне. Ливерпуль и Ньюкасл объявили стартовые составы на финальный матч Кубка Лиги
yellow-arrow
Историческая возможность. Ливерпуль - Ньюкасл. Текстовая трансляция финала Кубка английской лиги
Фернандиньо Манчестер Сити
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
cityxtra.co.uk
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости