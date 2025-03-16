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Битва за первый трофей в сезоне. Ливерпуль и Ньюкасл объявили стартовые составы на финальный матч Кубка Лиги

Англия

Матч состоится в 18:30 по киевскому времени

Битва за первый трофей в сезоне. Ливерпуль и Ньюкасл объявили стартовые составы на финальный матч Кубка Лиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В Англии состоится финальный матч Кубка Лиги. Сыграют между собой "Ливерпуль" и "Ньюкасл".

Арне Слот после матча 1/8 финала против ПСЖ дал отдых Алиссону.

Эдди Хау поставил следующих футболистов

На пути к финалу "Ливерпуль" одолел "Вест Хэм" (5:1), "Брайтон" (3:2), "Саутгемптон" (2:1) и в двухматчевом противостоянии оказался сильнее "Тоттенхэма" (0:1, 4:0).

"Ньюкасл" победил "Ноттингем Форест" (2:1), "Уимблдон" (1:0), "Челси" (2:0), "Брентфорд" (3:1). В полуфинале "сороки" победили "Арсенал" (2:0, 2:0).

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Матч состоится в 18:30 по киевскому времени.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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