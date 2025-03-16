Битва за первый трофей в сезоне. Ливерпуль и Ньюкасл объявили стартовые составы на финальный матч Кубка Лиги

В Англии состоится финальный матч Кубка Лиги. Сыграют между собой "Ливерпуль" и "Ньюкасл".

Арне Слот после матча 1/8 финала против ПСЖ дал отдых Алиссону.

Here’s how we line up for the #CarabaoCupFinal ????



UP THE REDS! ???? — Liverpool FC (@LFC) March 16, 2025

Эдди Хау поставил следующих футболистов

Your Carabao Cup Final Magpies ????



HOWAY THE LADS! ????????#wedontdoquiet pic.twitter.com/YRIL9XWrFV — Newcastle United (@NUFC) March 16, 2025

На пути к финалу "Ливерпуль" одолел "Вест Хэм" (5:1), "Брайтон" (3:2), "Саутгемптон" (2:1) и в двухматчевом противостоянии оказался сильнее "Тоттенхэма" (0:1, 4:0).

"Ньюкасл" победил "Ноттингем Форест" (2:1), "Уимблдон" (1:0), "Челси" (2:0), "Брентфорд" (3:1). В полуфинале "сороки" победили "Арсенал" (2:0, 2:0).

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Матч состоится в 18:30 по киевскому времени.