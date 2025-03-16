Слот рассказал, почему поставил второго вратаря Ливерпуля на финал Кубка Лиги

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот рассказал, почему поставил второго вратаря команды на финал Кубка Лиги.

По словам нидерландского менеджера, Келлехер постоянно играл в Кубке Лиги. Алиссон был однажды, когда у ирландского вратаря была травма.

"Это было несложно. Был только один раз, когда на воротах стоял Алиссон. Это было, когда Келлехер выбыл из-за травмы на довольно долгое время. Я думаю, что в тот момент ему нужно было игровое время, чтобы вернуться в лучшую форму.

Во всех других матчах мы всегда играли вторым вариантом. Это также был Витезслав Ярош, когда Куивин был первым номером. Куивин так хорошо выступал за нас, что он заслужил играть и в этот раз". – сказал Слот в интервью Sky Sports.