Нашли сильное звено. Арсенал забил больше всех голов со стандартов, чем другие команды Премьер-Лиги

"Арсенал" забил больше всех голов со стандартов, чем другие команды Премьер-Лиги.

По информации Opta, с начала прошлого сезона "Арсенал" забил больше голов с угловых, чем любая другая команда Премьер-лиги. Их у "канониров" насчитывается 27.

Также "Арсенал" благодаря угловым 11 раз открыл счёт. Это также высокий показатель в лиге за этот период.

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Напомним, что "Арсенал" обыграл "Челси" со счётом 1:0. Единственный гол забил Микель Мерино после передачи Мартина Эдегора с углового удара.

"Арсенал" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 58 очков и отстаёт от лидера "Ливерпуля" на 12 баллов.