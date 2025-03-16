  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Нашли сильное звено. Арсенал забил больше всех голов со стандартов, чем другие команды Премьер-Лиги
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нашли сильное звено. Арсенал забил больше всех голов со стандартов, чем другие команды Премьер-Лиги

Англия

Пользуются этим преимуществом

Нашли сильное звено. Арсенал забил больше всех голов со стандартов, чем другие команды Премьер-Лиги

Фото - arsenal.com

Новина українською

"Арсенал" забил больше всех голов со стандартов, чем другие команды Премьер-Лиги.

По информации Opta, с начала прошлого сезона "Арсенал" забил больше голов с угловых, чем любая другая команда Премьер-лиги. Их у "канониров" насчитывается 27.

Также "Арсенал" благодаря угловым 11 раз открыл счёт. Это также высокий показатель в лиге за этот период.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Арсенал" обыграл "Челси" со счётом 1:0. Единственный гол забил Микель Мерино после передачи Мартина Эдегора с углового удара.

"Арсенал" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 58 очков и отстаёт от лидера "Ливерпуля" на 12 баллов.

По теме
yellow-arrow
Ван Нистелрой против бывшей команды. Лестер - Манчестер Юнайтед. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
АПЛ. Арсенал - Челси 1:0. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
Слот рассказал, почему поставил второго вратаря Ливерпуля на финал Кубка Лиги
Арсенал (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Opta Joe
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости