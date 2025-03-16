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Нашли сильное звено. Арсенал забил больше всех голов со стандартов, чем другие команды Премьер-Лиги
Пользуются этим преимуществом
Фото - arsenal.com
"Арсенал" забил больше всех голов со стандартов, чем другие команды Премьер-Лиги.
По информации Opta, с начала прошлого сезона "Арсенал" забил больше голов с угловых, чем любая другая команда Премьер-лиги. Их у "канониров" насчитывается 27.
Также "Арсенал" благодаря угловым 11 раз открыл счёт. Это также высокий показатель в лиге за этот период.
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Напомним, что "Арсенал" обыграл "Челси" со счётом 1:0. Единственный гол забил Микель Мерино после передачи Мартина Эдегора с углового удара.
"Арсенал" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 58 очков и отстаёт от лидера "Ливерпуля" на 12 баллов.
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