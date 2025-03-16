Кубок Лиги. Ливерпуль – Ньюкасл 1:2. Сороки выигрывают свой первый национальный трофей за 70 лет!

Для Эдди Хау и его команды этот матч был шансом вписать свое имя в историю клуба золотыми буквами. Они не выигрывают национальных трофеев уже 70 лет и, несмотря на неплохое состояние команды в последние сезоны, до трофея дело так и не доходило. Они даже играли уже в финале этого турнира два года назад, но проиграли "Манчестер Юнайтед". Соперником выступал Арне Слот и его "Ливерпуль", который в последние годы побеждает, но все равно желание выиграть первый трофей под руководством нового наставника было большим. Битва двух мотиваций, битва двух футбольных идей.

Стоит отметить то, что Эдди Хау подготовился к этому матчу просто великолепно, у него была неделя на подготовку, в отличие от Слота, который играл в Лиге Чемпионов 120 минут. Ну и точно можно сказать, что "сороки" сделали работу над ошибками по сравнению с недавно проигранным матчем против того же "Ливерпуля" на "Энфилде".

В первом тайме команду Слота мы практически не видели в атаке. Как же мастерски сдерживали своего соперника "сороки". Оборона четко отрабатывала по флангам, в центре великолепная подстраховка от Тонали и Гимараэса. Центр поля был выигран, и это когда соперниками выступают Мак Аллистер и Гравенберх. Да и атака работала у них неплохо, хоть и опасность в основном шла после стандартов. Но и стандартами надо уметь пользоваться.

Первый момент пришел после штрафного, когда после подачи Гимараес едва не переправил мяч в сетку ворот, буквально немного не хватило бразильцу. Затем несколько неплохих подходов позиционных с сейвами от Келлехера, а не Алиссона, которого Слот оставил в запасе. Но остановить мощный удар головой от Дана Берна в конце тайма голкипер мерсисайдцев был не в состоянии.

Подача с углового и фактически с 12 метров где-то пробивал Дан Берн в дальний угол ворот Келлехера. Вратарь лишь номинально пытался что-то сделать, удар был слишком сильным и точным. Гол, который взорвал весь стадион, невероятные эмоции. И это Берн, который получил вызов в сборную Англии на этой неделе. Просто невероятный период в его жизни. И именно с этим команды ушли на перерыв.

"Ливерпуль" ничего не показал в первом тайме и в принципе очень лениво вышел на вторую половину. Ожидалось, что они сразу бросятся сравнивать, но для этого им нужна была еще одна пощечина. И эта пощечина пришла от Александера Исака. Сначала он забил легкий гол после очередного стандарта на добивании, но там зафиксировали офсайд, а уже через минуту оформил чистый гол. Оказавшись в штрафной площадке и получив скидку от Мерфи швед пробил в дальний угол ворот без шансов для вратаря и это уже шокирующие 0:2 на табло. А "Ливерпуль" к тому моменту так и не проснулся. Правда сделал это сразу после второго пропущенного.

Да, дальше начались атаки, больше игры низом, меньше забросов верхом. Команда Слота стала напоминать саму себя. Остро пробивал Доминик Собослай, но сумел справиться с ударом Поуп. Создавать моменты было уже сложно, поскольку "сороки" имели комфортное преимущество и понимали, что можно спокойно играть по счету, одновременно с этим лететь в контратаки. Эти контратаки периодически выглядели острее, чем позиционные от "Ливерпуля", в одной из них Исак в упор пробивал и Келлехер только чудом потащил. Начало по-настоящему пахнуть жареным для Слота и компании.

Впоследствии "Ньюкасл" смог ослабить натиск соперника и активизировались мерсисайдцы повторно только на 85-й минуте. Им даже удалось отквитать один гол в компенсированное арбитром время. Отличился Федерико Кьеза после классного паса от Эллиотта. Но это уже никак не повлияло на итог матча. Сегодня день "Ньюкасла", сегодня этот клуб и город празднуют. Празднуют громко, как уже не праздновали много-много лет. Браво, история написана.

Кубок Английской Лиги, финал

Стадион: "Уэмбли" (Лондон)

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

"Ливерпуль" — "Ньюкасл" 1:2

Голы: Кьеза (90+4) — Берн (45), Исак (52)

*На 51-й минуте гол Александера Исака был отменен из-за офсайда

"Ливерпуль": Келлехер — Куанса, ван Дейк, Конате (Джонс, 57), Робертсон — Гравенберх (Кьеза, 74), Мак Аллистер (Гакпо, 67) — Салах, Собослай, Диас (Эллиотт, 74) — Жота (Нуньес, 56)

"Ньюкасл": Поуп — Триппьер, Шер, Берн, Лирвмаенто — Гимараэс, Тонали, Жоэлинтон — Мерфи (Крафт, 90), Исак (Уилсон, 80), Барнс (Уиллок, 82)

Предупреждения: Поуп (90), Тонали (90+9)