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Кубок Лиги. Ливерпуль – Ньюкасл 1:2. Сороки выигрывают свой первый национальный трофей за 70 лет!

Англия
Обновлено

Эдди Хау и его банда вписывают свои имена в истории клуба золотыми буквами

Кубок Лиги. Ливерпуль – Ньюкасл 1:2. Сороки выигрывают свой первый национальный трофей за 70 лет!

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Для Эдди Хау и его команды этот матч был шансом вписать свое имя в историю клуба золотыми буквами. Они не выигрывают национальных трофеев уже 70 лет и, несмотря на неплохое состояние команды в последние сезоны, до трофея дело так и не доходило. Они даже играли уже в финале этого турнира два года назад, но проиграли "Манчестер Юнайтед". Соперником выступал Арне Слот и его "Ливерпуль", который в последние годы побеждает, но все равно желание выиграть первый трофей под руководством нового наставника было большим. Битва двух мотиваций, битва двух футбольных идей.

Стоит отметить то, что Эдди Хау подготовился к этому матчу просто великолепно, у него была неделя на подготовку, в отличие от Слота, который играл в Лиге Чемпионов 120 минут. Ну и точно можно сказать, что "сороки" сделали работу над ошибками по сравнению с недавно проигранным матчем против того же "Ливерпуля" на "Энфилде".

В первом тайме команду Слота мы практически не видели в атаке. Как же мастерски сдерживали своего соперника "сороки". Оборона четко отрабатывала по флангам, в центре великолепная подстраховка от Тонали и Гимараэса. Центр поля был выигран, и это когда соперниками выступают Мак Аллистер и Гравенберх. Да и атака работала у них неплохо, хоть и опасность в основном шла после стандартов. Но и стандартами надо уметь пользоваться.

Первый момент пришел после штрафного, когда после подачи Гимараес едва не переправил мяч в сетку ворот, буквально немного не хватило бразильцу. Затем несколько неплохих подходов позиционных с сейвами от Келлехера, а не Алиссона, которого Слот оставил в запасе. Но остановить мощный удар головой от Дана Берна в конце тайма голкипер мерсисайдцев был не в состоянии.

Кубок Лиги. Ливерпуль – Ньюкасл 1:2. Сороки выигрывают свой первый национальный трофей за 70 лет! - изображение 1

Подача с углового и фактически с 12 метров где-то пробивал Дан Берн в дальний угол ворот Келлехера. Вратарь лишь номинально пытался что-то сделать, удар был слишком сильным и точным. Гол, который взорвал весь стадион, невероятные эмоции. И это Берн, который получил вызов в сборную Англии на этой неделе. Просто невероятный период в его жизни. И именно с этим команды ушли на перерыв.

"Ливерпуль" ничего не показал в первом тайме и в принципе очень лениво вышел на вторую половину. Ожидалось, что они сразу бросятся сравнивать, но для этого им нужна была еще одна пощечина. И эта пощечина пришла от Александера Исака. Сначала он забил легкий гол после очередного стандарта на добивании, но там зафиксировали офсайд, а уже через минуту оформил чистый гол. Оказавшись в штрафной площадке и получив скидку от Мерфи швед пробил в дальний угол ворот без шансов для вратаря и это уже шокирующие 0:2 на табло. А "Ливерпуль" к тому моменту так и не проснулся. Правда сделал это сразу после второго пропущенного.

Кубок Лиги. Ливерпуль – Ньюкасл 1:2. Сороки выигрывают свой первый национальный трофей за 70 лет! - изображение 2

Да, дальше начались атаки, больше игры низом, меньше забросов верхом. Команда Слота стала напоминать саму себя. Остро пробивал Доминик Собослай, но сумел справиться с ударом Поуп. Создавать моменты было уже сложно, поскольку "сороки" имели комфортное преимущество и понимали, что можно спокойно играть по счету, одновременно с этим лететь в контратаки. Эти контратаки периодически выглядели острее, чем позиционные от "Ливерпуля", в одной из них Исак в упор пробивал и Келлехер только чудом потащил. Начало по-настоящему пахнуть жареным для Слота и компании.

Впоследствии "Ньюкасл" смог ослабить натиск соперника и активизировались мерсисайдцы повторно только на 85-й минуте. Им даже удалось отквитать один гол в компенсированное арбитром время. Отличился Федерико Кьеза после классного паса от Эллиотта. Но это уже никак не повлияло на итог матча. Сегодня день "Ньюкасла", сегодня этот клуб и город празднуют. Празднуют громко, как уже не праздновали много-много лет. Браво, история написана.

Кубок Английской Лиги, финал

Стадион: "Уэмбли" (Лондон)

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

"Ливерпуль" — "Ньюкасл" 1:2

Голы: Кьеза (90+4) — Берн (45), Исак (52)

*На 51-й минуте гол Александера Исака был отменен из-за офсайда

"Ливерпуль": Келлехер — Куанса, ван Дейк, Конате (Джонс, 57), Робертсон — Гравенберх (Кьеза, 74), Мак Аллистер (Гакпо, 67) — Салах, Собослай, Диас (Эллиотт, 74) — Жота (Нуньес, 56)

"Ньюкасл": Поуп — Триппьер, Шер, Берн, Лирвмаенто — Гимараэс, Тонали, Жоэлинтон — Мерфи (Крафт, 90), Исак (Уилсон, 80), Барнс (Уиллок, 82)

Предупреждения: Поуп (90), Тонали (90+9)

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Кубок английской лиги Ливерпуль Ньюкасл Эдди Хау Арне Слот
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Комментарии
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Spokoyno (Київ)
16.03.2025 в 21:51
Так буває, якщо "спортивний принцип" виявляється не зовсім спортивним... Матч серед тижня "умовних господарів" дав опонентам перевагу Бо рівноцінної заміни на багатьох позиціях НЕМА! Так будуть ще питання, проте чемпіонство скоріш за все за Ліверпулем! Без "зайвих турнірів" він виграє ці важки перегони!
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Spokoyno (Київ)
16.03.2025 в 21:51
Так буває, якщо "спортивний принцип" виявляється не зовсім спортивним... Матч серед тижня "умовних господарів" дав опонентам перевагу Бо рівноцінної заміни на багатьох позиціях НЕМА! Так будуть ще питання, проте чемпіонство скоріш за все за Ліверпулем! Без "зайвих турнірів" він виграє ці важки перегони!
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Romerik (YNWA)
16.03.2025 в 21:10
Знову пішов спад в вирішальному відрізку сезону. І знову це продиктовано негативною емоційною складовою. Ну любить команда сипатися в матчах, після одного програного чи катастрофічного вирішального матчу. В цьому році це був 1 матч з парижом, в попередньому - поразка від мю. Але всеодно апл уже не відпустять, навіть попри спад. Це треба феєрично злити ще 5 матчів і щоб арсенал забрав максимум. Ні першого ні 2 не буде
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
16.03.2025 в 20:35
Та ну нах ! На другому голі воротар руки прибирає ... Слот , шо то було ?
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