АПЛ. Лестер – Манчестер Юнайтед 0:3. Спокойный разгром

Английская Премьер-лига, 29 тур

"Кинг Пауэр Стедиум" (Лестер)

Главный арбитр: Томас Брамалл

В рамках чемпионата "Лестер" не забивает с 26 января. Их сухая серия перед этим поединком равнялась 490 минутам. Сегодня она продолжилась до 580. Не были мальчиками для избиения "лисы", но и забить не смогли. Хотя и имели неплохие моменты.

Именно хозяева на пятой минуте первыми создали опасность. Варди в борьбе с Линделофом в касание пробил из пределов штрафной – спас “Ман Юнайтед” Онана. На подопечных Аморима этот момент никак не повлиял. Они взяли игру под свой контроль и искали момент. Не было задачи бить, чтобы ударить. Пытались разыграть до последнего.

И в середине тайма пошло. На 24 минуте Эриксен попал в штангу, хотя и наверняка выполнял подачу. Однако через четыре минуты гости счет все-таки открыли. Фернандеш отдал пас вперед, который не сумел перехватить Сумаре. Хойлунн вошел в штрафную и пробил в левый угол. Первый гол датчанина с 12 декабря (!). И только третий его точный удар в этом розыгрыше АПЛ.

Сразу после перерыва у “Лестера” был реальный шанс сравнять счет. После прострела Варди должен был забивать Дака, но Хэвен ценой травмы спас МЮ. Получил удар по ноге. Прекрасный поединок сегодня от 18-летнего защитника. Уже в третий раз подряд он удивляет болельщиков "красных дьяволов". Правда, на 51 минуте он был вынужден покинуть поле из-за повреждения.

Сегодня проснулся не только Хойлунн, но и Гарначо. На 57 минуте после индивидуальных действий в чужой штрафной он забил гол, но взятие ворот отменили из-за офсайда у аргентинца. Но уже на 67-й минуте Алехандро забил легальный гол. На этот раз он сразу же пробил из пределов штрафной, как только до него дошел мяч. Первый гол Гарначо с 28 ноября – эта серия длилась еще дольше.

