АПЛ. Лестер – Манчестер Юнайтед 0:3. Спокойный разгром

Английская Премьер-лига, 29 тур

"Кинг Пауэр Стедиум" (Лестер)

Главный арбитр: Томас Брамалл

В рамках чемпионата "Лестер" не забивает с 26 января. Их сухая серия перед этим поединком равнялась 490 минутам. Сегодня она продолжилась до 580. Не были мальчиками для избиения "лисы", но и забить не смогли. Хотя и имели неплохие моменты.

Именно хозяева на пятой минуте первыми создали опасность. Варди в борьбе с Линделофом в касание пробил из пределов штрафной – спас “Ман Юнайтед” Онана. На подопечных Аморима этот момент никак не повлиял. Они взяли игру под свой контроль и искали момент. Не было задачи бить, чтобы ударить. Пытались разыграть до последнего.

И в середине тайма пошло. На 24 минуте Эриксен попал в штангу, хотя и наверняка выполнял подачу. Однако через четыре минуты гости счет все-таки открыли. Фернандеш отдал пас вперед, который не сумел перехватить Сумаре. Хойлунн вошел в штрафную и пробил в левый угол. Первый гол датчанина с 12 декабря (!). И только третий его точный удар в этом розыгрыше АПЛ.

Man Utd haven't lost a match this season when they've scored the opening goal!



Rasmus Hojlund's goal is the difference at the break v Leicester ⏸️#LEIMUN pic.twitter.com/bahGtTS3lx — Premier League (@premierleague) March 16, 2025

Сразу после перерыва у “Лестера” был реальный шанс сравнять счет. После прострела Варди должен был забивать Дака, но Хэвен ценой травмы спас МЮ. Получил удар по ноге. Прекрасный поединок сегодня от 18-летнего защитника. Уже в третий раз подряд он удивляет болельщиков "красных дьяволов". Правда, на 51 минуте он был вынужден покинуть поле из-за повреждения.

Сегодня проснулся не только Хойлунн, но и Гарначо. На 57 минуте после индивидуальных действий в чужой штрафной он забил гол, но взятие ворот отменили из-за офсайда у аргентинца. Но уже на 67-й минуте Алехандро забил легальный гол. На этот раз он сразу же пробил из пределов штрафной, как только до него дошел мяч. Первый гол Гарначо с 28 ноября – эта серия длилась еще дольше.

Alejandro Garnacho puts Man Utd 2-0 up at Leicester ????



It brings an end to his 15-match run without a goal in the Premier League!#MUNLEI pic.twitter.com/QOj6HP6vmH — Premier League (@premierleague) March 16, 2025

В обоих случаях ассисты в свой актив записывал Фернандеш. А на 90-й минуте Бруну еще и гол оформил. Далот подключился к атаке правым флангом, увидел партнера по сборной на линии штрафной и отдал туда. Капитан МЮ в касание пробил под левую стойку. Мастерство!

Были еще моменты у "Лестера". Буонанотте бил из пределов штрафной – в последний момент мяч в подкате заблокировал де Лигт. А на 90+7 минуте после стандарта Варди уже должен был забить с нескольких метров. Однако и здесь спас Онана.

Благодаря победе “Манчестер Юнайтед” поднимается на 13 место. Малыми силами удалось завоевать эти три очка. И команда довольно прилично смотрелась. Например, в недавнем матче Кубка против “Лестера” подопечным Аморима было тяжелее. А "лисы" катятся в Чемпионшип. Здесь уже и Биг Сэм, скорее всего, не поможет.

"Лестер" – "Манчестер Юнайтед" 0:3

Голы: Хойлунн 28, Гарначо 67, Фернандеш 90

"Лестер": Хермансен – Фас, Коуди, Томас – Джастин (Мавидиди 82), Ндиди, Сумаре, Кристансен (Макетир 82) – Дака (Буонанотте 64), Эль-Ханнус (Аю 90+1) – Варди

"Манчестер Юнайтед": Онана – де Лигт, Линделоф, Хэвен (Кольер 51) – Мазрави, Фернандеш, Угарте (Каземиро 69), Далот – Гарначо (Зирке 69), Эриксен (Амас 69) – Хойлунн (Фредериксон 85)

Предупреждения: Эль-Ханнус 33, Ндиди 77