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Главный тренер Арсенала прокомментировал победу своей команды над Челси

Англия

Доволен результатом

Главный тренер Арсенала прокомментировал победу своей команды над Челси

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета пообщался с медиа на пресс-конференции после победы над "Челси" (1:0).

"Я очень доволен результатом и большей частью нашей игры. Мне понравилось отношение команды, то, как мы начали, насколько агрессивно играли и быстро забили. У нас было много моментов, которые мы не реализовали, но мы продолжали действовать хорошо и в обороне, и в атаке, используя свободные зоны.

Были моменты, когда мы отдавали мяч в ситуациях с большим преимуществом, и нам приходилось возвращаться назад на 70 метров. Но в этом компоненте мы, пожалуй, были одной из лучших команд в мире сегодня, потому что справились с этим невероятно. Мы почти ничего не дали создать сопернику, кроме одного удивительного сейва Давида, и это большая заслуга команды, ведь, по моему мнению, это лучшая атакующая команда в лиге", - сказал Артета.

Добавим, что после 29-и сыгранных матчей "Арсенал" занимает второе место в турнирной таблице АПЛ с 58 очками, отставая от первого "Ливерпуля" на 12 баллов.

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Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Алексей Полищук
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