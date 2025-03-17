Главный тренер Арсенала прокомментировал победу своей команды над Челси

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета пообщался с медиа на пресс-конференции после победы над "Челси" (1:0).

"Я очень доволен результатом и большей частью нашей игры. Мне понравилось отношение команды, то, как мы начали, насколько агрессивно играли и быстро забили. У нас было много моментов, которые мы не реализовали, но мы продолжали действовать хорошо и в обороне, и в атаке, используя свободные зоны.

Были моменты, когда мы отдавали мяч в ситуациях с большим преимуществом, и нам приходилось возвращаться назад на 70 метров. Но в этом компоненте мы, пожалуй, были одной из лучших команд в мире сегодня, потому что справились с этим невероятно. Мы почти ничего не дали создать сопернику, кроме одного удивительного сейва Давида, и это большая заслуга команды, ведь, по моему мнению, это лучшая атакующая команда в лиге", - сказал Артета.