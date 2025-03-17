"Это новый виток истории клуба". Тренер Ньюкасла отреагировал на победу его команды в Кубке английской лиги

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Гау дал комментарий после победы в финале Кубка английской лиги над "Ливерпулем" (2:1).

"Эмоции переполняют меня. В течение всего дня я сам не свой, это не похоже на мое обычное поведение. Мы знали, что этот матч очень важен для всех наших болельщиков. Мы хотели выиграть трофей, чтобы они нами гордились. Это новый виток в истории нашего клуба. Я считаю, что сегодня мы сыграли просто великолепно".

"Мы работали в течение двух недель над стандартными положениями перед этой игрой. Вы могли бы подумать, что у нас не будет ни одного шанса, если бы вы видели нас на тренировке. Мы не могли поверить, что Дэн Берн забил тот гол. Он такого не делал на тренировках!" — добавил англичанин.

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Напомним, что "Ньюкасл" выиграл свой первый трофей за 56 лет с момента победы в финале Кубка ярмарок 1969 года. А на домашнем уровне для "сорок" это был первый выигранный кубок за 70 лет.