Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Это новый виток истории клуба". Тренер Ньюкасла отреагировал на победу его команды в Кубке английской лиги
Эмоциональный наставник "сорок" был в восторге
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Гау дал комментарий после победы в финале Кубка английской лиги над "Ливерпулем" (2:1).
"Эмоции переполняют меня. В течение всего дня я сам не свой, это не похоже на мое обычное поведение. Мы знали, что этот матч очень важен для всех наших болельщиков. Мы хотели выиграть трофей, чтобы они нами гордились. Это новый виток в истории нашего клуба. Я считаю, что сегодня мы сыграли просто великолепно".
"Мы работали в течение двух недель над стандартными положениями перед этой игрой. Вы могли бы подумать, что у нас не будет ни одного шанса, если бы вы видели нас на тренировке. Мы не могли поверить, что Дэн Берн забил тот гол. Он такого не делал на тренировках!" — добавил англичанин.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что "Ньюкасл" выиграл свой первый трофей за 56 лет с момента победы в финале Кубка ярмарок 1969 года. А на домашнем уровне для "сорок" это был первый выигранный кубок за 70 лет.
Популярное сейчас
- Победы Ингульца и ЛНЗ. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Примера. Атлетико – Барселона 2:4. Очередной фантастический суперкамбек от каталонцев
- В этом столетии таковых было только трое. Довбик вошел в историю Ромы
- Зинченко ответил на вопрос относительно своего будущего в Арсенале
- Девушка Беллингема о отношениях с футболистом: "Слава — это испытание"
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО