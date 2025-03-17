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Энцо Мареска высказался после поражения от Арсенала

Англия

Команда движется в правильном направлении

Энцо Мареска высказался после поражения от Арсенала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска считает, что его команда играла на равных с "Арсеналом" почти весь матч (0:1).

"Мы немного тяжело входили в игру, особенно в первые 20 минут. Потом начали контролировать матч и создавать моменты.

Во втором тайме игра была равной - 50 на 50. Главным отличием стали стандарты. Мы хорошо конкурировали, игра была под контролем. Они забили после стандарта, а в этом они мастера. Это обидно, но у меня есть ощущение, что мы движемся в правильном направлении", - сказал Мареска.

Мареска также уверен, что его команда совсем немного отстает от "канониров" и имеет все шансы завершить сезон в зоне Лиги чемпионов.

"Если посмотреть на нашу первую игру против "Арсенала" и сегодняшний матч, я не вижу большой разницы между нами и ими.

С тех пор, как я возглавил команду, я чувствую, что мы на правильном пути, и мы уже очень близко. Возможно, нам просто нужно сделать еще один шаг вперед, чтобы конкурировать в таких матчах, а этот шаг, в частности, заключается в выходе в Лигу чемпионов", - заявил Мареска.

Добавим, что после 29-и сыгранных матчей "Челси" занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ с 49 очками.

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Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Энцо Мареска
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Источник:
Chelsea FC
Опубликовал: Алексей Полищук
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