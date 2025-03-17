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Ливерпуль может продать свою звезду за 50 миллионов фунтов

Англия

"Реал" и "ПСЖ" заинтересованы

Ливерпуль может продать свою звезду за 50 миллионов фунтов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" готов рассмотреть предложения о продаже центрального защитника Ибраима Конате, если не удастся договориться о продлении контракта. Сейчас переговоры по новому договору остаются открытыми.

Француз зарекомендовал себя как сильный защитник с отличными физическими качествами. Его выступления в АПЛ и еврокубках привлекли внимание топ-клубов. Несмотря на важную роль Конате в защите "красных", клуб может согласиться на его продажу этим летом за сумму около 50 миллионов фунтов.

"Реал" рассматривает центрбека как идеальное усиление обороны после потери ключевых игроков в прошлые сезоны, тогда как "ПСЖ" заинтересован в привлечении молодых и качественных исполнителей в защиту.

Добавим, что в этом сезоне Конате сыграл 34 матча за "Ливерпуль" во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 2 ассиста.

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Реал (Мадрид) Ливерпуль Пари Сен-Жермен Ибраима Конате
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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