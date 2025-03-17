Рубен Аморим: Жаль, что теперь у нас международный перерыв

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим пообщался с медиа после победы 3:0 над "Лестер Сити". Португалец также считает, что международная пауза наступила немного не вовремя, особенно Расмуса Хойлунда.

"Это была хорошая игра. Я почувствовал определенную усталость у футболистов, но они отдали все силы. Некоторые игроки были истощены, да еще и травма Айдена Хевена, но мы заслужили победу и контролировали игру. Мы могли бы лучше работать с мячом, но после двух недель интенсивного графика это нормально. Ребята заслужили победу, и это идеальный способ завершить неделю для наших выездных фанатов", - сказал Аморим.

Тренер также высказался о Расмусе Хойлунде, который прервал свою трехмесячную серию без голов.

"Это был непростой гол, сложный прием мяча правой ногой, поэтому жаль, что теперь перерыв на матчи сборных. Но он вернется с уверенностью. Это лишь одна победа в гостях, и мы должны продолжать в том же духе после перерыва", - сказал Аморим.

Добавим, что после 29-и сыгранных матчей "МЮ" занимает 13 место в турнирной таблице АПЛ с 37 очками.