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Арне Слот высказался о поражении Ливерпуля от Ньюкасла в финале Кубка английской лиги

Англия

Команда разочарована результатом, но сезон продолжается

Арне Слот высказался о поражении Ливерпуля от Ньюкасла в финале Кубка английской лиги

Фото - Сайт Ліверпуля - www.liverpoolfc.com

Новина українською

Менеджер "Ливерпуля» Арне Слот высказался о поражении своей команды в финале Кубка английской лиги против "Ньюкасла" (2:1).

"Я разочарован результатом матча. Но, это несколько иное ощущение, чем после матча с "Пари Сен-Жермен". Мы играли против великолепной команды. Мы уже имели опыт игры с ними на "Сент-Джеймс Парк", поэтому понимали, как трудно их победить. Это была тяжелая неделя для нас, последние два матча закончились не так, как мы того хотели".

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"Финал прошел именно так, как они планировали, с большим количеством борьбы за мяч на втором этаже. Они были сильнее нас в этом аспекте и обыграли нас в комфортном для себя стиле", — добавил Слот.

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Напомним, что "Ливерпуль" остается лидером турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 70 очков после 29-ти сыгранных туров в чемпионате Англии. Команда Арне Слота оторвалась от "Арсенала", который идет вторым, в 12 баллов.

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Кубок английской лиги Ливерпуль Ньюкасл Арне Слот
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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Андрей Журба
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