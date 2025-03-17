Арне Слот высказался о поражении Ливерпуля от Ньюкасла в финале Кубка английской лиги

Менеджер "Ливерпуля» Арне Слот высказался о поражении своей команды в финале Кубка английской лиги против "Ньюкасла" (2:1).

"Я разочарован результатом матча. Но, это несколько иное ощущение, чем после матча с "Пари Сен-Жермен". Мы играли против великолепной команды. Мы уже имели опыт игры с ними на "Сент-Джеймс Парк", поэтому понимали, как трудно их победить. Это была тяжелая неделя для нас, последние два матча закончились не так, как мы того хотели".

"Финал прошел именно так, как они планировали, с большим количеством борьбы за мяч на втором этаже. Они были сильнее нас в этом аспекте и обыграли нас в комфортном для себя стиле", — добавил Слот.

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Напомним, что "Ливерпуль" остается лидером турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 70 очков после 29-ти сыгранных туров в чемпионате Англии. Команда Арне Слота оторвалась от "Арсенала", который идет вторым, в 12 баллов.