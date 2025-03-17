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Безвыигрышная серия шпор в АПЛ продолжается. Фулхэм - Тоттенхэм 2:0. Видео голов и обзор матча
Хозяева взяли свое в концовке
Getty Images/Global Images Ukraine
"Фулхэм одержал победу над "Тоттенхэмом" в 29-м туре чемпионата Англии.
Забивали в составе "дачников" Родриго Муниз и Райан Сессеньон.
Безвыигрышная серия "Тоттенхэма" в АПЛ составляет уже три поединка.
Английская Премьер-лига. 29-й тур.
"Крейвен Коттедж" (Лондон)
"Фулхэм" - "Тоттенхэм" 2:0
Голы: Муниз (78), Сессеньон (88)
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