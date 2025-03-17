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Лисы падают все ниже и ниже. Лестер – Манчестер Юнайтед 0:3. Видео голов и обзор матча
Легкий триумф гостей
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" уверенно переиграл "Лестер" в 29-м туре чемпионата Англии.
Авторами голов в этой встрече стали Расмус Хойлунн, Алехандро Гарначо и Бруну Фернандеш.
В турнирной таблице "МЮ" занимает 13-е место, "Лестер" - 19-е.
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"Лестер" – "Манчестер Юнайтед" 0:3
Голы: Хойлунн 28, Гарначо 67, Фернандеш 90
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