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Лисы падают все ниже и ниже. Лестер – Манчестер Юнайтед 0:3. Видео голов и обзор матча

Англия

Легкий триумф гостей

Лисы падают все ниже и ниже. Лестер – Манчестер Юнайтед 0:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" уверенно переиграл "Лестер" в 29-м туре чемпионата Англии.

Авторами голов в этой встрече стали Расмус Хойлунн, Алехандро Гарначо и Бруну Фернандеш.

В турнирной таблице "МЮ" занимает 13-е место, "Лестер" - 19-е.

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"Лестер" – "Манчестер Юнайтед" 0:3

Голы: Хойлунн 28, Гарначо 67, Фернандеш 90

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