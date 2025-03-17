Ньюкасл следит за нападающим ПСЖ, который сейчас выступает в аренде

Как передает издание CaughtOffside, "Ньюкасл" рассматривает нападающего Рандаля Коло Муанияк возможную замену Александру Исаку.

Швед демонстрирует лучшую результативность среди нападающих "Ньюкасла" после Алана Ширера, поэтому привлек внимание топ-клубов. "Арсенал" и "Ливерпуль" заинтересованы в его услугах, и хотя "Ньюкасл" не планирует продавать нападающего, невыход в Лигу чемпионов может заставить клуб рассмотреть выгодное предложение.

Руководство "сорок" уже ищет потенциальную замену. В списке Эдди Гау есть Виктор Дьокереш и Уго Экитике, а теперь к кандидатам добавился и Коло Муани.

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Француз перешел в "ПСЖ" из "Айнтрахта" за 85 миллионов евро в 2023 году, однако не смог закрепиться в составе. Зимой он отправился в аренду в "Ювентус", где отметился пятью голами в первых трех матчах. Однако с тех пор его результативность упала.

Несмотря на это, тренер "Юве" Тьяго Мотта продолжает доверять ему даже больше, чем Душану Влаховичу. Впрочем, в Турине могут сменить курс. "Ювентус" мечтает подписать Виктора Осимгена, а если Мотта потеряет работу, Коло Муани может отказаться от постоянного перехода. Это откроет для "Ньюкасла" возможность сделать ход в борьбе за нападающего.

Добавим, что в этом сезоне на счету Коло Муани 5 голов и 2 ассиста в 11 матчах за "Юве" во всех турнирах.