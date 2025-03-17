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Ньюкасл следит за нападающим ПСЖ, который сейчас выступает в аренде

Англия

Потенциальная замена Исака

Ньюкасл следит за нападающим ПСЖ, который сейчас выступает в аренде

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как передает издание CaughtOffside, "Ньюкасл" рассматривает нападающего Рандаля Коло Муанияк возможную замену Александру Исаку.

Швед демонстрирует лучшую результативность среди нападающих "Ньюкасла" после Алана Ширера, поэтому привлек внимание топ-клубов. "Арсенал" и "Ливерпуль" заинтересованы в его услугах, и хотя "Ньюкасл" не планирует продавать нападающего, невыход в Лигу чемпионов может заставить клуб рассмотреть выгодное предложение.

Руководство "сорок" уже ищет потенциальную замену. В списке Эдди Гау есть Виктор Дьокереш и Уго Экитике, а теперь к кандидатам добавился и Коло Муани.

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Француз перешел в "ПСЖ" из "Айнтрахта" за 85 миллионов евро в 2023 году, однако не смог закрепиться в составе. Зимой он отправился в аренду в "Ювентус", где отметился пятью голами в первых трех матчах. Однако с тех пор его результативность упала.

Несмотря на это, тренер "Юве" Тьяго Мотта продолжает доверять ему даже больше, чем Душану Влаховичу. Впрочем, в Турине могут сменить курс. "Ювентус" мечтает подписать Виктора Осимгена, а если Мотта потеряет работу, Коло Муани может отказаться от постоянного перехода. Это откроет для "Ньюкасла" возможность сделать ход в борьбе за нападающего.

Добавим, что в этом сезоне на счету Коло Муани 5 голов и 2 ассиста в 11 матчах за "Юве" во всех турнирах.

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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Алексей Полищук
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