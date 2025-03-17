Ливерпуль уже нашел замену Вирджилу ван Дейку

Как сообщает издание Fichajes, "Ливерпуль" готовится к изменениям в центре обороны и начал поиски вариантов для усиления одной из важнейших позиций в составе. В сферу интересов "красных" попал Константинос Кулиеракис, центральный защитник "Вольфсбурга".

21-летний грек стал настоящим открытием Бундеслиги, отличаясь надежностью в обороне, способностью читать игру и уверенно начинать атаки. Молодой возраст и потенциал делают его привлекательным вариантом для клубов, которые ищут не только мгновенное усиление, но и долгосрочное решение. Для "Ливерпуля", который стремится найти достойную замену ван Дейку, Кулиеракис может стать идеальным выбором.

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Голландец до сих пор остается ключевым игроком в схеме Арне Слота, однако руководство клуба хочет быть готовым к любому развитию событий. Впрочем, "красные" не единственные, кто интересуется греческим талантом. Его прогресс внимательно отслеживают клубы со всего Европейского континента, поэтому трансферная сделка может оказаться непростой.

Добавим, что в этом сезоне на счету грека 2 ассиста в 27 матчах за "Вольфсбург" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость 15 миллионов евро.