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Пеп Гвардиола определил игрока, который заменит Матео Ковачича в Ман Сити
Хорват покинет команду
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает журналист Руди Галетти, этим летом Пеп Гвардиола проведет серьезное обновление состава своей команды, поэтому ряд игроков покинет клуб, среди них есть и опытный Ковачич.
Мадридский "Атлетико" серьезно заинтересован в подписании хавбека. Испанский клуб уже сделал конкретные шаги для его трансфера – они вышли на контакт с игроком, а также провели косвенные переговоры с "Сити". Англичане готовы продать Ковачича за 30 миллионов евро.
Ожидаемо, что Гвардиола уже активно готовится к трансферному окну и определил главный приоритет для усиления полузащиты. Как сообщают источники, главной трансферной целью "Сити" является Эдерсон – бразильский полузащитник "Аталанты".
На хавбека также претендуют "Ман Юнайтед" и "Ливерпуль", но "Сити" настроен решительно и намерен форсировать сделку. Гвардиола считает, что Эдерсон идеально впишется в стиль игры команды и станет отличным напарником для Родри.
Добавим, что в этом сезоне на счету бразильца 4 гола и 2 ассиста в 41 матче за "Аталанту" во всех турнирах.
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