  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Пеп Гвардиола определил игрока, который заменит Матео Ковачича в Ман Сити
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пеп Гвардиола определил игрока, который заменит Матео Ковачича в Ман Сити

Англия

Хорват покинет команду

Пеп Гвардиола определил игрока, который заменит Матео Ковачича в Ман Сити

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает журналист Руди Галетти, этим летом Пеп Гвардиола проведет серьезное обновление состава своей команды, поэтому ряд игроков покинет клуб, среди них есть и опытный Ковачич.

Мадридский "Атлетико" серьезно заинтересован в подписании хавбека. Испанский клуб уже сделал конкретные шаги для его трансфера – они вышли на контакт с игроком, а также провели косвенные переговоры с "Сити". Англичане готовы продать Ковачича за 30 миллионов евро.

Ожидаемо, что Гвардиола уже активно готовится к трансферному окну и определил главный приоритет для усиления полузащиты. Как сообщают источники, главной трансферной целью "Сити" является Эдерсон – бразильский полузащитник "Аталанты".

На хавбека также претендуют "Ман Юнайтед" и "Ливерпуль", но "Сити" настроен решительно и намерен форсировать сделку. Гвардиола считает, что Эдерсон идеально впишется в стиль игры команды и станет отличным напарником для Родри.

Добавим, что в этом сезоне на счету бразильца 4 гола и 2 ассиста в 41 матче за "Аталанту" во всех турнирах.

Читайте такжеПолузащитник Ман Сити может перейти в Атлетико
По теме
yellow-arrow
Впервые в карьере. Салах отметился уникальным антирекордом в финале Кубка английской лиги
yellow-arrow
Бывший тренер Астон Виллы рассказал, чего стоит ожидать ПСЖ в противостоянии с англичанами
yellow-arrow
Перспективный полузащитник Арсенала хочет покинуть клуб ради выступлений в Ла Лиге
Манчестер Сити Матео Ковачич Пеп Гвардиола
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости