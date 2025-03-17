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Капитан Манчестер Юнайтед стал шестым игроком в истории клуба, который отдал 50 ассистов в АПЛ

Англия

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Капитан Манчестер Юнайтед стал шестым игроком в истории клуба, который отдал 50 ассистов в АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш стал шестым игроком в истории клуба, который отдал 50 ассистов в АПЛ.

В матче 29-го тура чемпионата Англии против "Лестера" (0:3) 30-летний португальский полузащитник отметился двумя результативными передачами, став шестым игроком в истории клуба, который отдал 50 голевых пасов в Английской Премьер-лиге после Райана Гиггза (162), Уэйна Руни (93), Дэвида Бекхэма (80), Пола Скоулза (55) и Эрика Кантона (51).

Всего на его счету 95 голов и 81 ассист в 277 матчах за "МЮ" во всех турнирах, начиная с января 2020 года, когда он присоединился к клубу из "Спортинга" за 65 миллионов евро.

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Добавим, что в этом сезоне Бруну Фернандеш забил 16 голов и отдал 15 результативных передач в 44 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах.

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АПЛ Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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Источник:
Opta
Опубликовал: Андрей Журба
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