Капитан Манчестер Юнайтед стал шестым игроком в истории клуба, который отдал 50 ассистов в АПЛ

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш стал шестым игроком в истории клуба, который отдал 50 ассистов в АПЛ.

В матче 29-го тура чемпионата Англии против "Лестера" (0:3) 30-летний португальский полузащитник отметился двумя результативными передачами, став шестым игроком в истории клуба, который отдал 50 голевых пасов в Английской Премьер-лиге после Райана Гиггза (162), Уэйна Руни (93), Дэвида Бекхэма (80), Пола Скоулза (55) и Эрика Кантона (51).

50 - With his two assists against Leicester City this evening, Bruno Fernandes became the sixth Manchester United player to reach 50 assists in the Premier League after Ryan Giggs (162), Wayne Rooney (93), David Beckham (80), Paul Scholes (55) and Eric Cantona (51). Pivotal. pic.twitter.com/OlaptWm7fr