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Главный тренер Тоттенхэма прокомментировал очередное поражение своей команды в АПЛ
15-е поражение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу пообщался с прессой после поражения "шпор" (0:2) от "Фулхэма" в матче АПЛ.
"Это был напряженный матч, и мы знали, что так будет – здесь всегда тяжело играть. Стадион небольшой, пространства мало, и было понятно, что игра не будет открытой.
В первом тайме мы хорошо действовали в обороне, они почти ничего не создали, но и мы не были достаточно острыми в атаке. Во втором тайме начали лучше, имели несколько хороших моментов, чтобы выйти вперед, и контролировали игру. Но, как это случалось уже не раз в этом сезоне, мы пропустили легкий гол. Это дало сопернику импульс, и игра вышла из-под нашего контроля", – сказал Постекоглу.
Он также высказался относительно разочарования фанатов.
"Я понимаю их разочарование. 15 поражений в лиге – это неприемлемо. Это совершенно не тот уровень, который мы должны показывать, и я понимаю недовольство болельщиков", – сказал тренер.
Добавим, что сейчас "шпоры" занимают 14 место в турнирной таблице АПЛ с 34 очками.
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