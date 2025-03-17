Главный тренер Тоттенхэма прокомментировал очередное поражение своей команды в АПЛ

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу пообщался с прессой после поражения "шпор" (0:2) от "Фулхэма" в матче АПЛ.

"Это был напряженный матч, и мы знали, что так будет – здесь всегда тяжело играть. Стадион небольшой, пространства мало, и было понятно, что игра не будет открытой.

В первом тайме мы хорошо действовали в обороне, они почти ничего не создали, но и мы не были достаточно острыми в атаке. Во втором тайме начали лучше, имели несколько хороших моментов, чтобы выйти вперед, и контролировали игру. Но, как это случалось уже не раз в этом сезоне, мы пропустили легкий гол. Это дало сопернику импульс, и игра вышла из-под нашего контроля", – сказал Постекоглу.