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Перспективный полузащитник Арсенала хочет покинуть клуб ради выступлений в Ла Лиге
В Англии на него не рассчитывают
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Перспективный полузащитник лондонского "Арсенала" хочет уйти из клуба ради выступлений в Ла Лиге
Как сообщают источники издания CaughtOffside, 25-летний Альберт Самби Локонга, который в текущем сезоне играет за "Севилью" на правах аренды, не входит в планы Микеля Артеты на будущее. Бельгиец планирует покинуть команду в ближайшее трансферное окно, чтобы иметь возможность остаться в андалусийском клубе на постоянной основе.
Отмечается, что "Севилья" и "Арсенал" договорились об опции выкупа игрока за 12 миллионов евро, но испанский клуб собирается пересмотреть эту сумму накануне летнего трансферного окна.
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В этом сезоне Альберт Самби Локонга принял участие в 18 матчах за "Севилью" во всех турнирах, отдав два ассиста.
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