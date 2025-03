Впервые в карьере. Салах отметился уникальным антирекордом в финале Кубка английской лиги

Звездный вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах отметился уникальным антирекордом в финале Кубка английской лиги против "Ньюкасла" (1:2).

Согласно данным от популярного статистического портала Opta Analyst, 32-летний египтянин впервые за время своего пребывания в "Ливерпуле" не нанес ни одного удара по воротам соперника и не создал ни одного опасного момента в матче, в котором он провел все 90 минут.

0 - For the first time in his Liverpool career, Mohamed Salah neither attempted a shot nor created a chance in a match where he played 90+ minutes. Uncharacteristic. pic.twitter.com/YYN9ZyAF7D