Впервые в карьере. Салах отметился уникальным антирекордом в финале Кубка английской лиги

Звездный вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах отметился уникальным антирекордом в финале Кубка английской лиги против "Ньюкасла" (1:2).

Согласно данным от популярного статистического портала Opta Analyst, 32-летний египтянин впервые за время своего пребывания в "Ливерпуле" не нанес ни одного удара по воротам соперника и не создал ни одного опасного момента в матче, в котором он провел все 90 минут.

0 - For the first time in his Liverpool career, Mohamed Salah neither attempted a shot nor created a chance in a match where he played 90+ minutes. Uncharacteristic. pic.twitter.com/YYN9ZyAF7D — OptaJoe (@OptaJoe) March 16, 2025

Подчеркнем, что Салах не может отличиться голевым действием уже во втором матче подряд на клубном уровне.

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Всего на счету Мохамеда Салаха в этом сезоне 32 гола и 22 ассиста в 43 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах.