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Впервые в карьере. Салах отметился уникальным антирекордом в финале Кубка английской лиги

Англия

Египтянин не смог изменить ход финала на сторону своей команды

Впервые в карьере. Салах отметился уникальным антирекордом в финале Кубка английской лиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Звездный вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах отметился уникальным антирекордом в финале Кубка английской лиги против "Ньюкасла" (1:2).

Согласно данным от популярного статистического портала Opta Analyst, 32-летний египтянин впервые за время своего пребывания в "Ливерпуле" не нанес ни одного удара по воротам соперника и не создал ни одного опасного момента в матче, в котором он провел все 90 минут.

Подчеркнем, что Салах не может отличиться голевым действием уже во втором матче подряд на клубном уровне.

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Всего на счету Мохамеда Салаха в этом сезоне 32 гола и 22 ассиста в 43 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах.

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Ливерпуль Мохамед Салах
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Источник:
Opta
Опубликовал: Андрей Журба
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