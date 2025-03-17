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Холанд летом может покинуть Манчестер Сити, но есть одно условие - СМИ
Футболист планирует покинуть команду, если клуб не попадет в Лигу чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд может покинуть команду уже этим летом, если "горожане" не смогут квалифицироваться в Лигу чемпионов. Об этом сообщает издание El Nacional.
По информации источника, норвежец четко дал понять, что не готов провести сезон без участия в самом престижном клубном турнире Европы. Если команда Пепа Гвардиолы не сможет попасть в Лигу чемпионов, это может привести к уходу Холанда.
Главным претендентом на подписание норвежца называют мадридский "Реал". Также сообщается, что «ПСЖ» может стать альтернативным вариантом, хотя Лига 1 не является приоритетом для Холанда.
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