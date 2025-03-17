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Ван Дейк высказался о своем будущем в Ливерпуле
До конца сезона будут новости (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк высказался о своем будущем в клубе.
"До конца сезона будут новости. Пока я полностью предан делу и сосредоточен на будущей задаче, и я люблю клуб, это главное. Это то, кем я являюсь", - сказал футболист.
Добавим, что в текущем сезоне ван Дейк сыграл 41 матч, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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