Ван Дейк высказался о своем будущем в Ливерпуле

Центральный защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк высказался о своем будущем в клубе.

"До конца сезона будут новости. Пока я полностью предан делу и сосредоточен на будущей задаче, и я люблю клуб, это главное. Это то, кем я являюсь", - сказал футболист.