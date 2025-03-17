  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ван Дейк высказался о своем будущем в Ливерпуле
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ван Дейк высказался о своем будущем в Ливерпуле

Англия

До конца сезона будут новости (с)

Ван Дейк высказался о своем будущем в Ливерпуле

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк высказался о своем будущем в клубе.

"До конца сезона будут новости. Пока я полностью предан делу и сосредоточен на будущей задаче, и я люблю клуб, это главное. Это то, кем я являюсь", - сказал футболист.

Добавим, что в текущем сезоне ван Дейк сыграл 41 матч, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Читайте такжеЛиверпуль уже нашел замену Вирджилу ван Дейку
По теме
yellow-arrow
Холанд летом может покинуть Манчестер Сити, но есть одно условие - СМИ
yellow-arrow
Впервые в карьере. Салах отметился уникальным антирекордом в финале Кубка английской лиги
yellow-arrow
Бывший тренер Астон Виллы рассказал, чего стоит ожидать ПСЖ в противостоянии с англичанами
Ливерпуль Вирджил ван Дейк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости