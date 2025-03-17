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Арсенал ищет усиление: летом клуб планирует подписать двух игроки
Канониры уже начинают планировать летние трансферы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" готовится к активной трансферной кампании летом.
По информации инсайдера Николо Скиры, "канониры" планируют подписать новых игроков на две ключевые позиции: центрального нападающего и полузащитника.
Добавим, что в текущем сезоне "Арсенал" занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, команда имеет 58 очков по итогам 29 матчей.
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Источник:Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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