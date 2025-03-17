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Арсенал ищет усиление: летом клуб планирует подписать двух игроки

Англия

Канониры уже начинают планировать летние трансферы

Арсенал ищет усиление: летом клуб планирует подписать двух игроки

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" готовится к активной трансферной кампании летом.

По информации инсайдера Николо Скиры, "канониры" планируют подписать новых игроков на две ключевые позиции: центрального нападающего и полузащитника.

Добавим, что в текущем сезоне "Арсенал" занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, команда имеет 58 очков по итогам 29 матчей.

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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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