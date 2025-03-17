На замену Салаху. Ливерпуль нацелился на вингера Реала

Вингер "Ливерпуля" Мохаммед Салах, похоже, покинет команду этим летом на правах свободного агента. В связи с этим, "красные" активно ищут ему замену.

По информации El Nacional, главной целью "Ливерпуля" стал правый вингер мадридского "Реала" Родриго.

Испанцы готовы рассмотреть предложения по своему игроку, но только при условии, что они будут очень хорошими. В то же время сам 24-летний футболист не изъявляет желания покидать мадридский клуб.

Родриго провел 41 матч в этом сезоне, забив 13 голов и отдав 8 результативных передач.