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Манчестер Сити летом может уволить своего главного тренера - СМИ

Англия

Руководство клуба недовольно результатами команды

Манчестер Сити летом может уволить своего главного тренера - СМИ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство "Манчестер Сити" рассматривает возможность увольнения главного тренера Пепа Гвардиолу из-за неудовлетворительных результатов команды. Об этом сообщает издание E-noticies.

По информации источника, боссы "горожан" уже определились с потенциальной заменой. Преемником Пепа может стать бывший футболист "Барселоны", а ныне тренер "Комо" Сеск Фабрегас.

Добавим, что "Манчестер Сити" планирует предпринять попытку переманить Фабрегаса летом.

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Источник:
E-noticies
Опубликовал: Екатерина Власова
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