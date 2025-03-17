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Манчестер Сити летом может уволить своего главного тренера - СМИ
Руководство клуба недовольно результатами команды
Getty Images / Global Images Ukraine
Руководство "Манчестер Сити" рассматривает возможность увольнения главного тренера Пепа Гвардиолу из-за неудовлетворительных результатов команды. Об этом сообщает издание E-noticies.
По информации источника, боссы "горожан" уже определились с потенциальной заменой. Преемником Пепа может стать бывший футболист "Барселоны", а ныне тренер "Комо" Сеск Фабрегас.
Добавим, что "Манчестер Сити" планирует предпринять попытку переманить Фабрегаса летом.
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Источник:E-noticies
Опубликовал: Екатерина Власова
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