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Манчестер Юнайтед хочет летом подписать нападающего: четыре кандидата на радаре клуба
МЮ ищет усиление
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" планирует активно работать на летнем трансферном рынке, чтобы усилить свой состав.
По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, "красные дьяволы" уже определились с приоритетными целями.
В список потенциальных новичков вошли четыре нападающих: Уго Экитике из "Айнтрахта", Беньямин Шешко из "Лейпцига", Виктор Дьёкереш из "Спортинга" и Виктор Осимхен из "Наполи", но раз играет за "Галатасарай" на правах аренды.
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Источник:Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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