Манчестер Юнайтед хочет летом подписать нападающего: четыре кандидата на радаре клуба

"Манчестер Юнайтед" планирует активно работать на летнем трансферном рынке, чтобы усилить свой состав.

По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, "красные дьяволы" уже определились с приоритетными целями.

В список потенциальных новичков вошли четыре нападающих: Уго Экитике из "Айнтрахта", Беньямин Шешко из "Лейпцига", Виктор Дьёкереш из "Спортинга" и Виктор Осимхен из "Наполи", но раз играет за "Галатасарай" на правах аренды.