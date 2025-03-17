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Челси подпишет с опорником Спортинга контракт на семь лет - Романо

Англия

Сумма трансфера составит 22 миллиона евро

Челси подпишет с опорником Спортинга контракт на семь лет - Романо

Х/FabrizioRomano

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Челси" договорился о подписании опорного полузащитника "Спортинга" Дариу Эссугу. Об этом сообщил Фабрицио Романо.

20-летний хавбек подпишет с лондонским клубом контракт до июня 2032 года с опцией продления еще на один сезон. Сумма трансфера составит 22 миллиона евро, без каких-либо бонусов или процентов от следующей продажи.

Эссугу в текущем сезоне играет за "Лас-Пальмас" на правах аренды. Футболист сыграл за команду 17 матчей, в которых забил 1 гол.

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