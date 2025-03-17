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Манчестер Юнайтед со следующего сезона повысит цены на билеты

Англия

Клуб заморозил цены для болельщиков до 16 лет

Манчестер Юнайтед со следующего сезона повысит цены на билеты

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" объявил о повышении цен на билеты с сезона 2025/26.

Согласно сообщению на официальном сайте "МЮ", клуб заморозил цены для болельщиков до 16 лет, но повысил стоимость остальных абонементов примерно на пять процентов, что в среднем составит 2,5 фунта на игру.

Заморозка цен на билеты фанатам до 16 лет отражает стремление клуба сохранить доступ на "Олд Траффорд" для следующего поколения болельщиков. Повышение цен для других категорий имеет целью сбалансировать доступность билетов и финансовую устойчивость "Манчестер Юнайтед".

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Источник:
МЮ
Опубликовал: Екатерина Власова
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