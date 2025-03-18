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Тренер Забарного в Борнмуте является одним из претендентов на роль менеджера лондонского топ-клуба

Англия

Испанский специалист может покинуть команду, за которую играет украинец

Тренер Забарного в Борнмуте является одним из претендентов на роль менеджера лондонского топ-клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер "Борнмута" является одним из нескольких кандидатов на должность главного тренера лондонского топ-клуба.

Как сообщает издание The Telegraph, 42-летний Андони Ираола может заменить Анге Постекоглу в "Тоттенхэме". Последние результаты "шпор" заставляют руководство клуба задуматься над будущим австралийского специалиста в команде и поиском нового наставника. Еще одним именем, которое есть в их списке, называют 47-летнего Марку Силву из "Фулхэма".

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"Борнмут" надеется, что им удастся уговорить Ираолу остаться на следующий сезон, однако баскский специалист может быть заинтересован в работе в клубе из северного Лондона. Его нынешний контракт с "вишнями" рассчитан до лета 2026 года. В соглашении Силвы с "дачниками", которое тоже действует до конца следующего сезона, прописана клаусула в размере 6 миллионов фунтов стерлингов, которой "Тоттенхэм" может воспользоваться уже в межсезонье.

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Напомним, что Андони Ираола возглавил "Борнмут" в начале сезона 2023/24. В текущей кампании его команда занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ с 44 очками, отставая от восьмого "Фулхэма" Марку Силвы лишь на один балл.

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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Андрей Журба
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