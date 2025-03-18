Президент Ньюкасла приказал клубу отклонять любые предложения по Александеру Исаку

Как сообщает журналист Крейг Хоуп, президент "Ньюкасла" Ясир Аль-Румайян приказал руководству клуба отклонять любые предложения по своему любимому игроку Александеру Исаку этим летом.

Губернатор Саудовского инвестиционного фонда, который является мажоритарным владельцем клуба, в воскресенье был на "Уэмбли", чтобы увидеть, как "сороки" завоевали свой первый внутренний трофей за 70 лет. Он наблюдал за победой 2:1 над "Ливерпулем" в финале Кубка английской лиги из Королевской ложи, а затем присоединился к команде в Boxpark на "Уэмбли" для праздничной вечеринки.

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Саудовский руководитель категорически настаивает на том, что Исак, забивший второй гол в ворота "Ливерпуля", не покинет клуб. Известно, что "Барселона" наблюдала за 25-летним нападающим во время матча на прошлой неделе против "Вест Хэма" (1:0), испанский гранд хочет сделать громкое подписание перед первым полноценным сезоном на обновленном "Камп Ноу".

У Исака еще три года контракта, и после завершения сезона клуб рассмотрит возможность улучшения условий соглашения. Однако возвращение в Лигу чемпионов может стать решающим фактором в том, чтобы обеспечить игроку зарплату и соответствовать его амбициям.

Добавим, что в этом сезоне на счету Исака 23 гола и 5 ассистов в 33-х матчах с "Ньюкасл" во всех турнирах.