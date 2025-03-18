  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Президент Ньюкасла приказал клубу отклонять любые предложения по Александеру Исаку
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Ньюкасла приказал клубу отклонять любые предложения по Александеру Исаку

Англия

Это его любимый игрок

Президент Ньюкасла приказал клубу отклонять любые предложения по Александеру Исаку

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает журналист Крейг Хоуп, президент "Ньюкасла" Ясир Аль-Румайян приказал руководству клуба отклонять любые предложения по своему любимому игроку Александеру Исаку этим летом.

Губернатор Саудовского инвестиционного фонда, который является мажоритарным владельцем клуба, в воскресенье был на "Уэмбли", чтобы увидеть, как "сороки" завоевали свой первый внутренний трофей за 70 лет. Он наблюдал за победой 2:1 над "Ливерпулем" в финале Кубка английской лиги из Королевской ложи, а затем присоединился к команде в Boxpark на "Уэмбли" для праздничной вечеринки.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Саудовский руководитель категорически настаивает на том, что Исак, забивший второй гол в ворота "Ливерпуля", не покинет клуб. Известно, что "Барселона" наблюдала за 25-летним нападающим во время матча на прошлой неделе против "Вест Хэма" (1:0), испанский гранд хочет сделать громкое подписание перед первым полноценным сезоном на обновленном "Камп Ноу".

У Исака еще три года контракта, и после завершения сезона клуб рассмотрит возможность улучшения условий соглашения. Однако возвращение в Лигу чемпионов может стать решающим фактором в том, чтобы обеспечить игроку зарплату и соответствовать его амбициям.

Добавим, что в этом сезоне на счету Исака 23 гола и 5 ассистов в 33-х матчах с "Ньюкасл" во всех турнирах.

Читайте такжеНападающий Ньюкасла: Не думаю о будущем
По теме
yellow-arrow
Челси хочет подписать двух звезд мадридского Реала
yellow-arrow
Тренер Забарного в Борнмуте является одним из претендентов на роль менеджера лондонского топ-клуба
yellow-arrow
Тоттенхэм летом хочет подписать левого защитника. Миколенко - в списке
Ньюкасл Александер Исак
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости