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Челси хочет подписать двух звезд мадридского Реала

Англия

Готовят предложение

Челси хочет подписать двух звезд мадридского Реала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание Fichajes, лондонский клуб нацелился на двух молодых звезд "Реала" – Родриго Гоэса и Эндрика. Для этого "синие" готовят предложение, которое может достичь 180 миллионов евро: 100 миллионов за Родриго и 80 за Эндрика.

24-летний Родриго стал ключевой фигурой в атаке мадридцев благодаря своей универсальности, скорости и умению решать эпизоды в самые ответственные моменты. Его прогресс после перехода в "Реал" был постоянным, и он стал незаменимым игроком в тактических схемах Карло Анчелотти.

Что касается 18-летнего Эндрика, то его талант вызывает огромные ожидания, и в "Челси" видят в нем будущую звезду мирового футбола.

Несмотря на значительное предложение, "Реал" не намерен расставаться ни с одним из этих игроков, но "Челси" настроен сделать все возможное, чтобы подписать двух бразильцев.

Добавим, что в этом сезоне на счету Родриго 13 голов и 8 ассистов в 41 матче за "Реал" во всех турнирах, тогда как у Эндрика 6 голов за 496 сыгранных минут.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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