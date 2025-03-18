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Челси хочет подписать двух звезд мадридского Реала
Готовят предложение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Fichajes, лондонский клуб нацелился на двух молодых звезд "Реала" – Родриго Гоэса и Эндрика. Для этого "синие" готовят предложение, которое может достичь 180 миллионов евро: 100 миллионов за Родриго и 80 за Эндрика.
24-летний Родриго стал ключевой фигурой в атаке мадридцев благодаря своей универсальности, скорости и умению решать эпизоды в самые ответственные моменты. Его прогресс после перехода в "Реал" был постоянным, и он стал незаменимым игроком в тактических схемах Карло Анчелотти.
Что касается 18-летнего Эндрика, то его талант вызывает огромные ожидания, и в "Челси" видят в нем будущую звезду мирового футбола.
Несмотря на значительное предложение, "Реал" не намерен расставаться ни с одним из этих игроков, но "Челси" настроен сделать все возможное, чтобы подписать двух бразильцев.
Добавим, что в этом сезоне на счету Родриго 13 голов и 8 ассистов в 41 матче за "Реал" во всех турнирах, тогда как у Эндрика 6 голов за 496 сыгранных минут.
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