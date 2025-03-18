Милан будет конкурировать с двумя клубами АПЛ за подписание защитника из Чемпионшипа

Итальянский "Милан" будет бороться с двумя клубами АПЛ за подписание защитника из Чемпионшипа.

В сообщении на сайте Football League World говорится о том, что 22-летний Максим Эстев из "Бернли" заинтересовал "Милан", а также несколько клубов Английской Премьер-лиги во главе с "Эвертоном" и "Вест Хэмом", которые следят за ним с прошлого года.

Отмечается, что скауты "россонери" наблюдали за французским защитником и получили отличные отзывы о его игре. Также известно, что сам футболист готов к игре на самом высоком уровне. Его действующий контракт с клубом действует до лета 2029 года.

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В текущем сезоне Максим Эстев принял участие в 40 матчах за "Бернли" во всех турнирах, отметившись одним ассистом. По версии популярного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 11 миллионов евро.