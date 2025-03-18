Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милан будет конкурировать с двумя клубами АПЛ за подписание защитника из Чемпионшипа
Игрок имеет несколько интересных вариантов для продолжения карьеры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский "Милан" будет бороться с двумя клубами АПЛ за подписание защитника из Чемпионшипа.
В сообщении на сайте Football League World говорится о том, что 22-летний Максим Эстев из "Бернли" заинтересовал "Милан", а также несколько клубов Английской Премьер-лиги во главе с "Эвертоном" и "Вест Хэмом", которые следят за ним с прошлого года.
Отмечается, что скауты "россонери" наблюдали за французским защитником и получили отличные отзывы о его игре. Также известно, что сам футболист готов к игре на самом высоком уровне. Его действующий контракт с клубом действует до лета 2029 года.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В текущем сезоне Максим Эстев принял участие в 40 матчах за "Бернли" во всех турнирах, отметившись одним ассистом. По версии популярного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 11 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Украина — Бельгия. Плей-офф Лиги наций. Что стоит на кону борьбы и стоит ли волноваться за результат
- "Думал, сейчас запихнут в бус", - Милевский рассказал о встрече с ТЦК в Одессе
- Поворознюк: Если кто-то хочет другого тренера - пусть принесут мне 2 млн долларов, я им отдам клуб
- Ливерпуль может продать свою звезду за 50 миллионов фунтов
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак