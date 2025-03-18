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Тоттенхэм готов продать своего лучшего защитника

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Колеблется насчет нового контракта

Тоттенхэм готов продать своего лучшего защитника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Тоттенхэм" может быть готов расстаться с центрбеком Кристианом Ромеро этим летом. По сообщениям, клуб установил дедлайн для аргентинца, чтобы он подписал новый контракт, иначе будет рассмотрен вариант продажи.

Ромеро последние два сезона боролся с травмами, а нынешний особенно сложный для него - у него лишь 12 матчей в Премьер-лиге. Последний выход на поле пришелся на поражение 0:2 от "Фулхэма".

"Реал" следит за Ромеро уже несколько лет и был впечатлен его игрой на ЧМ-2022, где он помог Аргентине стать чемпионом. Как сообщает GiveMeSport, Ромеро не убежден в необходимости продлевать соглашение с "Тоттенхэмом", поэтому клуб готов поставить ему ультиматум: либо контракт перед открытием летнего трансферного окна, либо поиск покупателя.

Если же "Тоттенхэм" решит продавать, то ожидает получить около 60 миллионов фунтов, учитывая статус вице-капитана и контракт, который действует до лета 2027 года.

Добавим, что в этом сезоне на счету аргентинца 1 гол в 17 матчах во всех турнирах.

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Тоттенхэм (Лондон) Кристиан Ромеро
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Источник:
GiveMeSport
Опубликовал: Алексей Полищук
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