Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Почеттино: Я хотел бы вернуться в Тоттенхэм
Сейчас аргентинец работает со сборной США
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поделился своими мыслями о возможном возвращении в клуб.
"Я всегда чувствовал благодарность от Дэниеля Леви. Он всегда рядом. Да, ему пришлось уволить меня после пяти лет в клубе, но это решение, которое не касается наших отношений. Мы прошли через все взлеты и падения вместе.
Мы согласились прекратить сотрудничество без каких-либо конфликтов. Я помню, что когда я покинул клуб, то в одном из интервью сказал, что хотел бы когда-то вернуться в "Тоттенхэм", это правда. Сейчас я работаю в сборной США, поэтому я не собираюсь об этом говорить, но даже через шесть лет я хотел бы вернуться в "Тоттенхэм".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что Маурисио Почеттино возглавлял "Тоттенхэм" в период с июля 2014 года по ноябрь 2019 года. За это время под его руководством "шпоры" выходили в финал Лиги чемпионов в сезоне 2018/19.
Популярное сейчас
- Вацко рассказал, чем закончился конфликт Ваната и Пономаренко
- "Думал, сейчас запихнут в бус", - Милевский рассказал о встрече с ТЦК в Одессе
- Впереди - матчи с Бельгией. Сборная Украины наконец-то собралась в Испании в полном составе. ФОТО
- Кубок Лиги. Ливерпуль – Ньюкасл 1:2. Сороки выигрывают свой первый национальный трофей за 70 лет!
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной