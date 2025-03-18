Фабрицио Романо поделился последними новостями относительно будущего ключевого игрока Арсенала

Трансферный эксперт Фабрицио Романо рассказал о ситуации с Вильямом Салиба, подтвердив, что "Реал" высоко оценивает французского защитника "Арсенала".

"Я не ожидаю, что этим летом что-то изменится, потому что уже неоднократно говорил, что да, в "Реале" есть большое уважение к Вильяму Салиба. Внутри клуба его считают "Беллингемом среди защитников". Они восхищаются им, следят за его развитием, регулярно отправляют скаутов на его матчи. Это один из лучших центрбеков в мире, так что все вполне логично.

В то же время есть "Арсенал", и когда перед матчем с "ПСВ" Салиба говорит: "Я хочу остаться здесь, хочу выигрывать большие трофеи с "Арсеналом", это четкий сигнал. Также он подтвердил, что пока не ведет переговоры о новом контракте, но у него еще два с половиной года соглашения с клубом. То есть ситуация не является насущной или опасной для "Арсенала". Поэтому я не ожидаю каких-то больших изменений этим летом.

Контракт Салиба завершается в 2027 году, и "Арсенал" будет иметь возможность его продлить. Салиба также посылает очень позитивные сигналы. Поэтому я не думаю, что "Арсенал" вообще будет рассматривать какие-то предложения по Салиба летом. Они абсолютно точно видят в нем ключевую часть проекта Артеты и нового спортивного директора Андреа Берты", - сказал Романо.