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Фабрицио Романо поделился последними новостями относительно будущего ключевого игрока Арсенала
На фоне интереса Реала
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Трансферный эксперт Фабрицио Романо рассказал о ситуации с Вильямом Салиба, подтвердив, что "Реал" высоко оценивает французского защитника "Арсенала".
"Я не ожидаю, что этим летом что-то изменится, потому что уже неоднократно говорил, что да, в "Реале" есть большое уважение к Вильяму Салиба. Внутри клуба его считают "Беллингемом среди защитников". Они восхищаются им, следят за его развитием, регулярно отправляют скаутов на его матчи. Это один из лучших центрбеков в мире, так что все вполне логично.
В то же время есть "Арсенал", и когда перед матчем с "ПСВ" Салиба говорит: "Я хочу остаться здесь, хочу выигрывать большие трофеи с "Арсеналом", это четкий сигнал. Также он подтвердил, что пока не ведет переговоры о новом контракте, но у него еще два с половиной года соглашения с клубом. То есть ситуация не является насущной или опасной для "Арсенала". Поэтому я не ожидаю каких-то больших изменений этим летом.
Контракт Салиба завершается в 2027 году, и "Арсенал" будет иметь возможность его продлить. Салиба также посылает очень позитивные сигналы. Поэтому я не думаю, что "Арсенал" вообще будет рассматривать какие-то предложения по Салиба летом. Они абсолютно точно видят в нем ключевую часть проекта Артеты и нового спортивного директора Андреа Берты", - сказал Романо.
Добавим, что в этом сезоне на счету Салиба 2 гола в 39 матчах за "Арсенал" во всех турнирах.
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