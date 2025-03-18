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"Им это пойдёт на пользу". Тренер Брайтона высказался о матчах южноамериканских игроков команды

Англия

Аргументировал свою позицию

"Им это пойдёт на пользу". Тренер Брайтона высказался о матчах южноамериканских игроков команды

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Брайтона" высказался о матчах южноамериканских игроков команды.

Матчи пройдут перед 1/4 финала Кубка Англии. По словам Фабиана Хюрцелера, трое игроков не почувствуют усталость, поскольку они уже опытные в этом плане. Клубу и игрокам эти матчи помогут.

"Я вижу это скорее в позитивном ключе: это даст им ещё один шанс вернуться с, надеюсь, крупной победой для Диего Гомеса, Первиса Эступинана и Жуана Педру, и тогда они смогут помочь нам в заключительной трети сезона, так что я вполне уверен и убеждён, что это не окажет большого негативного влияния. Скорее наоборот, я думаю, что это поможет нам в позитивном ключе", - сказал тренер.

Полузащитник Диего Гомес представляет Парагвай, защитник Первис Эступиниан выступает за Эквадор, и нападающий Жуан Педру играет за сборную Бразилии.

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Напомним, что в 1/4 финала Кубка Англии "Брайтон" встретится с "Ноттингем Форестом". Матч состоится 29 марта и начнётся в 19:15 по киевскому времени.

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Брайтон энд Хоув Альбион Фабиан Хюрцелер Диего Гомес
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Владислав Прийменко
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