Легендарный полузащитник Ман Юнайтед предостерегает фанатов относительно нового стадиона

Недавно "Юнайтед" объявил о планах построить новый стадион на 100 000 мест стоимостью 2 миллиарда фунтов стерлингов, что должно стать важным шагом в развитии клуба.

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Однако у легендарного экс-полузащитника "МЮ" Пола Скоулза есть сомнения относительно того, будет ли на самом деле реализовано то, что обещают, и он призывает болельщиков быть осторожными в своей оптимистической надежде.

"Иногда можно быть наивным и верить тому, что он [сэр Джим Рэтклифф] говорит, только потому, что никто раньше этого не говорил. Но ты не знаешь, насколько это реалистично, все в воздухе. Слова ничего не стоят, и мы можем говорить что угодно о ком угодно, можно сказать, что через 10 лет у нас будет самый лучший и самый большой стадион в мире, можно сказать что угодно! Долгое время нас считали самым богатым клубом мира, но я чувствую, что мы немного попрошайничаем, когда выходим и просим 2 миллиарда фунтов на стадион и продаем игроков, чтобы покупать новых", - сказал Скоулз.

Добавим, что "Ман Юнайтед" планирует финансировать стадион и другие элементы, которые непосредственно принесут им выгоду, но клуб рассчитывает на государственное финансирование для остального проекта и общей регенерации района Олд Траффорд.