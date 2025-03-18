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Ливерпуль поддерживает регулярный контакт со звездой Байера
Хотят подписать защитника
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает Sport Bild, "Ливерпуль" активно контактирует с фланговым защитником "Байера" Джереми Фримпонгом, который стремится сменить клуб в летнее трансферное окно.
Фримпонг готов сделать следующий шаг в карьере этим летом, а его трансферная стоимость оценивается примерно в 40 миллионов евро. "Ливерпуль" является одним из главных претендентов на 24-летнего футболиста и регулярно поддерживает с ним связь. Кроме того, главный тренер мерсисайдцев Арне Слот еще прошлым летом выражал поддержку идее подписания Фримпонга.
Однако Фримпонг не единственный игрок Бундеслиги, который интересует "Ливерпуль". Клуб также следит за Ансгаром Кнауффом из "Айнтрахта". Воспитанник академии "Боруссии Дортмунд" является более универсальным исполнителем, способным играть на обоих флангах, а его трансфер может обойтись дешевле – примерно в 25 миллионов евро.
Добавим, что в этом сезоне на счету Фримпонга 4 гола и 11 ассистов в 40 матчах за "Байер" во всех турнирах.
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