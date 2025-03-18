Ливерпуль поддерживает регулярный контакт со звездой Байера

Как сообщает Sport Bild, "Ливерпуль" активно контактирует с фланговым защитником "Байера" Джереми Фримпонгом, который стремится сменить клуб в летнее трансферное окно.

Фримпонг готов сделать следующий шаг в карьере этим летом, а его трансферная стоимость оценивается примерно в 40 миллионов евро. "Ливерпуль" является одним из главных претендентов на 24-летнего футболиста и регулярно поддерживает с ним связь. Кроме того, главный тренер мерсисайдцев Арне Слот еще прошлым летом выражал поддержку идее подписания Фримпонга.

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Однако Фримпонг не единственный игрок Бундеслиги, который интересует "Ливерпуль". Клуб также следит за Ансгаром Кнауффом из "Айнтрахта". Воспитанник академии "Боруссии Дортмунд" является более универсальным исполнителем, способным играть на обоих флангах, а его трансфер может обойтись дешевле – примерно в 25 миллионов евро.

Добавим, что в этом сезоне на счету Фримпонга 4 гола и 11 ассистов в 40 матчах за "Байер" во всех турнирах.