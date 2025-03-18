Наполи рассматривает возможность подписания форварда Манчестер Юнайтед

"Наполи" рассматривает вариант с подписанием форварда "Манчестер Юнайтед".

Согласно информации от издания La Gazzetta dello Sport, "партенопейцы" активно наблюдают за 22-летним Расмусом Гойлундом и могут подписать его в качестве замены Виктору Осимхену, который, как ожидается, покинет клуб уже этим летом.

Руководство "Наполи" планирует серьезно усилить состав команды Антонио Конте перед следующим сезоном. Считается, что в их списке целей на данный момент находятся семь полевых футболистов. Вырученные средства от трансфера Хвичи Кварацхелии этой зимой в "ПСЖ" за 70 миллионов евро и возможной продажи Осимхена за 75 миллионов евро сформируют их бюджет на летнее трансферное окно.

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Добавим, что в этом сезоне Расмус Хойлунд забил 8 голов и отдал две результативные передачи за "Манчестер Юнайтед" в 39 матчах во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.