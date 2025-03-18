Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наполи рассматривает возможность подписания форварда Манчестер Юнайтед
Нападающий может вернуться в Италию
Getty Images / Global Images Ukraine
"Наполи" рассматривает вариант с подписанием форварда "Манчестер Юнайтед".
Согласно информации от издания La Gazzetta dello Sport, "партенопейцы" активно наблюдают за 22-летним Расмусом Гойлундом и могут подписать его в качестве замены Виктору Осимхену, который, как ожидается, покинет клуб уже этим летом.
Руководство "Наполи" планирует серьезно усилить состав команды Антонио Конте перед следующим сезоном. Считается, что в их списке целей на данный момент находятся семь полевых футболистов. Вырученные средства от трансфера Хвичи Кварацхелии этой зимой в "ПСЖ" за 70 миллионов евро и возможной продажи Осимхена за 75 миллионов евро сформируют их бюджет на летнее трансферное окно.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Добавим, что в этом сезоне Расмус Хойлунд забил 8 голов и отдал две результативные передачи за "Манчестер Юнайтед" в 39 матчах во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Украина — Бельгия. Плей-офф Лиги наций. Что стоит на кону борьбы и стоит ли волноваться за результат
- Усик отреагировал на решение WBO назначить бой против Паркера
- Малиновский в символической сборной, чемпион Италии интересуется Довбиком. Главные новости за 17 марта
- Бывший игрок Шахтера может вернуться в Манчестер Сити
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех